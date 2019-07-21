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قيادة القوات المشتركة للتحالف تنظم ورشة عمل عن “القانون الدولي الإنساني”

قيادة القوات المشتركة للتحالف تنظم ورشة عمل عن “القانون الدولي الإنساني”

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قيادة القوات المشتركة للتحالف تنظم ورشة عمل عن “القانون الدولي الإنساني”

قيادة القوات المشتركة للتحالف تنظم ورشة عمل عن “القانون الدولي الإنساني”
http://almnatiq.net/?p=753642
المناطق - واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة للتحالف, شهد قائد قاعدة الملك خالد الجوية اللواء الطيار الركن عبدالعزيز بن عبدالرحمن القديري , صباح اليوم بخميس مشيط , ورشة عمل بعنوان “القانون الدولي الإنساني”، بحضور عدد من منسوبي القوات المسلحة وضباط من دول أعضاء التحالف.
وتطرق المحاضرون بالورشة إلى عدة محاور لموضوعات تتعلق بالقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
يذكرأن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش عمل تنظمها قيادة القوات المشتركة في إطار التزامها بتطبيق القانون الدولي الإنساني بالعمليات العسكرية الجارية لإعادة الشرعية في اليمن.

 

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