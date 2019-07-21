غرفة الأحساء تُنظّم لقاءً لحل إشكالات الممارسين الصحيين بالأحساء.. الثلاثاء 30 يوليو

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تستضيف غرفة الأحساء ممثلة في اللجنة الصحية والمستشفيات الخاصة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية خلال الثلاثاء 27/11/1440هـ الموافق 30/07/2019، لقاءً للممارسين الصحيين في الأحساء ممن لهم طلبات مضى على تقديمها إلى الهيئة أكثر من أسبوعين وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة بعد الظهر بقاعة الشيخ ناصر الزرعة -رحمه الله- بمقر الغرفة الرئيسي.

ويأتي اللقاء في إطار تعاون الغرفة ولجانها القطاعية مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وضمن مبادرة “تستاهل نجيك” التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا بهدف فتح باب التواصل مع المنشآت الصحية والعمل على تقديم كافة الخدمات لجميع الممارسين الصحيين ومن بينها برنامج “ممارس بلس”، وخدمة “تواصل” علاوة على تذليل كافة الصعوبات والإشكالات التي تواجه الممارسين الصحيين بالأحساء.

ومن جهته أكد الأستاذ مالك بن عبدالعزيز الموسى رئيس اللجنة على دور الهيئة في ضمان كفاءة الإعداد والتدريب والتأهيل للكوادر الصحية، لافتًا إلى أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز التواصل بين القطاعات الصحية والعامة لتحقيق التكامل والعمل الجماعي لما فيه مصلحة الوطن والمواطن وبما يرفع جودة وكفاءة القطاع الصحي ويُعزّز من فرص نجاح الرؤى والمبادرات في المنشآت الصحية.

ودعا الموسى الممارسين الصحيين بالأحساء للاستفادة من هذه الفرصة السانحة مثمنًا خطط وبرامج ومبادرات وتعاون الهيئة المستمر للعناية بالممارسين الصحيين مشيرًا إلى دور ومساهمات اللجنة في تطوير أداء وكفاءة قطاع الرعاية الصحية الخاص في الأحساء ومتابعة متطلباته والتوعية بدوره، فضلًا عن المساهمة في توطين القوى العاملة في منشآت القطاع الصحي الخاص بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.