أمير المدينة المنورة يلتقي بمدير عام الجوازات

المناطق - المدينة المنورة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, بمكتبه في الإمارة مدير عام الجوازات بالمملكة اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

وقدم اللواء اليحيى لسمو أمير المنطقة، شرحاً عن خطة الجوازات وما تقدمه من إجراءات وخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف لتسهيل دخولهم ومغادرتهم بكل يسر وسهولة دون تأخير.

‎وثمن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ما يقوم به العاملون بالجوازات في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً سموه أن رجل الجوازات هو من يعطي الانطباع الأول عن الوطن بتعامله مع الحجاج والمعتمرين, مشيداً سموه بالجهود التي يقمن بها فتيات الوطن من خلال الكاونترات النسائية بجوازات مطار المدينة المنورة وحسن التعامل مع ضيوف الرحمن وكان لها الأثر الإيجابي في نفوسهم, داعيا لبذل المزيد من الجهود لتقديم أرقى الخدمات التي تتناسب مع الإمكانيات الكبيرة التي تقدمها القيادة الرشيدة لخدمة لضيوف الرحمن والزوار.

‎من جهته أعرب مدير عام الجوازات عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على حرص سموه ومتابعته لأعمال الجوازات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف.

حضر اللقاء مساعد مدير عام الجوازات لشؤون الحج اللواء خالد الجعيد, ومساعد المدير العام لشؤون المنافذ اللواء خالد المقبل, ومدير جوازات منطقة المدينة المنورة العميد بدر بن معيوف المطيري.