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تسجيل صوتي يكشف محاولة ضابط بحري بريطاني إحباط احتجاز إيران للناقلة ستينا سبيرو

تسجيل صوتي يكشف محاولة ضابط بحري بريطاني إحباط احتجاز إيران للناقلة ستينا سبيرو

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تسجيل صوتي يكشف محاولة ضابط بحري بريطاني إحباط احتجاز إيران للناقلة ستينا سبيرو

تسجيل صوتي يكشف محاولة ضابط بحري بريطاني إحباط احتجاز إيران للناقلة ستينا سبيرو
http://almnatiq.net/?p=753661
المناطق - وكالات

في تسجيل صوتي صادر عن شركة مخاطر أمنية بحرية، يمكن سماع ضابط بحري بريطاني يقول إن عبور سفينة ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز يجب ألا يتعطل بموجب القانون الدولي، قبل أن يتم الاستيلاء عليها من قبل قوات إيرانية.

وفي التسجيل نفسه، طلب ضابط بحري إيراني من ستينا إمبيرو تغيير المسار، قائلاً: “إذا أطعت، ستكون آمناً”.

ويظهر الصوت الصادر الأحد عن درياد غلوبال، كيف أن البحرية البريطانية لم تتمكن من منع القوات الإيرانية من الاستيلاء على السفينة الجمعة.

ويقول مسؤولون إيرانيون إن هذه الخطوة جاءت رداً على دور بريطانيا في الاستيلاء على ناقلة نفط إيرانية محملة بحوالي مليوني برميل من النفط الخام قبل أسابيع.

ويأتي حادث الجمعة وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

مؤشرات مقلقة

واستولت إيران على السفينة ستينا إمبيرو، التي ترفع العلم البريطاني وعلى متنها 23 فرداً مساء الجمعة، وكشفت أجهزة التتبع البحري أنها كانت متجهة من ميناء الفجيرة إلى ميناء في المملكة العربية السعودية.

وصرح وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، السبت، أن احتجاز طهران لناقلة نفط ترفع علم المملكة المتحدة يكشف “مؤشرات مقلقة” إلا أن “إيران قد تكون اختارت طريقاً خطيراً لسلوك غير قانوني، ويسبب زعزعة في الاستقرار”.

إلى ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي، السبت، إيران إلى الإفراج بلا تأخير عن ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها منذ الجمعة.

 

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