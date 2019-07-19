خلال 3 أيام .. مهرجان الورد والفاكهة يستهوي أكثر من 80 ألف زائر

تبوك - علي العميري

شهد مهرجان الورد والفاكهة الذي تحتضنه هذه الأيام مدينة تبوك في متنزه الأمير فهد بن سلطان الذي يقع على مساحة مليون متر مربع توافد ما يقارب 80 ألف زائر وزائرة خلال الأيام الثلاث الأولى من المهرجان الذي أنطلق مساء الخميس الماضي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ويستمر لمدة 20 يوماً.

وجذب المهرجان الأسر والعائلات التي وجدت تنوعاً بالفقرات المناسبة لكافة الفئات العمرية من أهالي المنطقة وخارجها من المواطنين والمقيمين ، ولاقت ، استحسان الزوار الذين حرصوا على متابعة التنوع في البرامج المقدمة ، وتضمن المهرجان عدد كبير من الأجنحة والاركان والمشاركات المختلفة من القطاعات الحكومية والفعاليات الترفيهية والتوعوية والتثقيفية.

جناح رئاسة أمن الدولة

شهد جناح أمن الدولة الذي شهد حضوراً كبيراً من زوار المهرجان العديد من الأركان الهامة للإدارات والقطاعات التابعة والمتمثلة في المباحث العامة وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن ومركز المعلومات الوطني والإدارة العامة لمكافحة التطرف.

وأتاحت الرئاسة للحضور عرضاً حيا للرماية بالأسلحة ومهارات النزول من الأبراج واقتحام المباني، ويحضى الجناح بالعديد من الفعاليات الخارجية مثل رماية الاشبال ومهارة النزول بالحبال واستعراض المهارات القتالية لأفراد رئاسة امن الدولة، إضافة إلى إتاحة الفرصة للكبار بتجربة الرماية بالذخيرة الصبغية من خلال خيمة ” جرب رمايتك”.

معرض السجون

ويتميز جناح المديرية العامة للسجون الذي يشارك هذا العام لأول مرة في مهرجان الورد والفاكهة بمعرض يبرز طبيعة البرامج الاصلاحية والنوعية في المديرية العامة للسجون كبرامج ثقة وإشراقة والبيت العائلي وتشغيل النزلاء بالإضافة الى بعض المجسمات واللوحات التي انتجتها أيدي النزلاء تتويجاً لهذا النشاط الاصلاحي المنظم، فيما ستقدم المديرية من خلال المعرض مجموعة من الوسائل التعريفية بأهم مشروعاتها التي تصب في مصلحة منظومة العمل الإصلاحي.

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