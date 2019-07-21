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الكشف عن هوية قائد مركبة قام بسلب إمرأة وهي تسير على قدميها

الكشف عن هوية قائد مركبة قام بسلب إمرأة وهي تسير على قدميها

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الكشف عن هوية قائد مركبة قام بسلب إمرأة وهي تسير على قدميها

الكشف عن هوية قائد مركبة قام بسلب إمرأة وهي تسير على قدميها
http://almnatiq.net/?p=753684
المناطق - واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه بالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام قائد مركبة بسلبَ حقيبةٍ يدوية من إمرأة وهي تسير على قدميها بأحد الطرق بحي الشفاء جنوب العاصمة الرياض مما نتج عنه سقوطها وتعرضها لكدمات وإصاباتٍ متفرقة، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذه من قبل إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض – بفضلٍ من الله – عن كشف هوية المتهم والقبض عليه (مواطن/ في العقد الثالث من العمر), حيث جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.
وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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