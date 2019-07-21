غدًا.. أمير القصيم يرعى الحفل الختامي للنادي الصيفي بجامعة القصيم

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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، مساء غدٍ الإثنين الموافق 19/11/1440هـ، الحفل الختامي للنادي الصيفي بالصالات الرياضية بجامعة القصيم، والذي امتدت فعالياته إلى نحو خمسة أسابيع، قدم خلالها جملة من الفعاليات والأنشطة والمسابقات الرياضية والثقافية والترفيهية للفئات العمرية من 6 – 20 سنة.

وقدم النادي خلال الفترة الماضية عددا من الأنشطة والمسابقات الرياضية والثقافية والبرامج الهادفة التي نظمها النادي الصيفي لهذا العام، حيث تنوعت الأنشطة المقدمة للمشتركين لتشمل مسابقات الرياضات الذهنية، والعديد من الأنشطة التي تعنى بكرة القدم على الملاعب العشبية وكرة قدم الصالات، ومسابقات اللياقة البدنية والسباحة والأنشطة الترفيهية، بالإضافة للملعب الصابوني، وكذلك معرضاً للموهبة والابتكار وتعلم الرسم والفن التشكيلي.

كما تضمنت الأنشطة دورات تدريبية وورش عمل توعوية، بالإضافة إلى مهارات تطوير الذات ومسابقتي القرآن الكريم والحديث الشريف، وكذلك مسابقة “من الشهيد” وبرنامج تعزيز الانتماء وتنمية الحس الوطني، وتعليم أساسيات اللغة الإنجليزية، إضافة إلى تنفيذ عدد من الرحلات التعليمية والترفيهية.