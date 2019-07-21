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اعضاء اللجنة الوطنية بمجلس الغرف يشيدون بمهرجان العسل بالباحة
http://almnatiq.net/?p=753700
المناطق - الباحة
أشاد رئيس ونواب وأعضاء اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية بمهرجان العسل الدولي بمنطقة
جاء ذلك خلال جولتهم بمقر المهرجان وأبدوا إعجابهم بما يتمتع به المهرجان من صدى واسع
وقال رجل الأعمال الاستاذ حمد الشويعر نائب رئيس غرفة الرياض ورئيس اللجنة الوطنيه العقارية بمجلس الغرف السعوديه لقد اطلعت على اجنحة المهرجان ووجدت ترتيب وتتظيم رائع واشكر القائمين عليه
واشاد رجل الاعمال الاستاذ ماجد محمد الشلهوب عضو اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف وعضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض بمثل هذه المهرجانات المثالية والتكاملية التي تتسم بالتنوع والمثالية
وقال الاستاذ نزار الحركان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة لقد سررت بما شاهدت من تنظيم للمهرجان وكذلك وجود المتسوقين داخل المهرجان دليل على تميزه
من جهتهاكد رجل الاعمال الاستاذ راشد القاضي أن ما ميز مهرجان العسل هو فعالياته ومنها الترفيهيه وكذلك ترتيب اجنحة المهرجان .
ونوه المهندس سعود الصالح نائب رئيس اللجنية العقارية بأن المهرجان تميز بالحضور والزوار وكذلك اهتمام القائمين عليه
وقال نائب الرئيس الاستاذ ياسر ابراهيم أسعد مثل هذه المهرجانات التي تساعد على الجذب السياحي وكذلك المتسوقين وانني اشيد بالقائمين على مهرجان العسل وعلى رأسهم الدكتور احمد الخازم ،ويقول الاستاذ معن هاشم الحريري انني اشكر القائمين على مهرجان العسل الدولي والذي يعتبر نموذج في التنظيم والترتيب .

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