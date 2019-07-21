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نزلاء التأهيل الشامل بالباحة يزورون مهرجان “فعاليات وسام البادية “

نزلاء التأهيل الشامل بالباحة يزورون مهرجان “فعاليات وسام البادية “
http://almnatiq.net/?p=753703
المناطق - الباحة
زار عدد من نزلاء مركز التأهيل الشامل بالباحة أمس، مقر مهرجان “فعاليات وسام البادية ” بحديقة الفراشة بمحافظة المندق يرافقهم مدير عام مركز التأهيل الشامل الاستاذ سعيد عطية الزهراني حيث استقبلهم المنظمين بالورود والضيافة
واطلعوا خلال الزيارة على ما يضمه المهرجان من مناشط وأركان، إلى جانب المشاركة في الألعاب المقامة على المسرح المفتوح، والسحوبات والمسابقات المختلفة.
وهدفت الزيارة للمهرجان إلى ربط النزلاء بالمجتمع والتفاعل معهم، وتقديم البرامج الترفيهية، بما يتناسب مع إمكانيات وقدرات كل نزيل، مما يدخل الفرح والسرور في نفوسهم.وقدم رئيس اللجنة المنظمة الاستاذ عبدالله الزهراني شكره لمدير التأهيل الشامل الاستاذ سعيد عطية الزهراني على هذه الزيارة
كما اثنى مدير التأهيل الشامل على فعاليات وسام البادية والجهود المبذولة في تنظيم مثل هذه الفعاليات
يذكر أن فعاليات وسام البادية تشهد تقديم برامج وعروض يومية، وألعاب شعبية ومسابقات متنوعة، ومميزة وهدايا تشجيعية للمشاركين في المسابقات الثقافية ، التي تستهدف جميع أفراد المجتمع.

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