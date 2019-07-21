الحربي مديراً لإدارة عمليات الموارد البشرية بصحة الرياض

الرياض - فلاج الشعيفاني

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قراراً بتكليف الاستاذ غلاب بن فريح الحربي مديرا لإدارة عمليات الموارد البشرية بصحة منطقة الرياض.

من جانبه عبر ” الحربي ” عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون بإذن الله دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق التطلعات تعزيزاً لتوجيهات مقام وزارة الصحة ممثلة بصحة الرياض ولرؤية المملكة العربية السعودية الطموحة للوصول لمجتمع صحي خلال برامج التحول الوطني، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على المسؤولية المناطة به