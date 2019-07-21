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غرفة الشحن البريطانية : استيلاء إيران على الناقلة في مياه سلطنة عمان انتهاك للقانون الدولي

غرفة الشحن البريطانية : استيلاء إيران على الناقلة في مياه سلطنة عمان انتهاك للقانون الدولي

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غرفة الشحن البريطانية : استيلاء إيران على الناقلة في مياه سلطنة عمان انتهاك للقانون الدولي

غرفة الشحن البريطانية : استيلاء إيران على الناقلة في مياه سلطنة عمان انتهاك للقانون الدولي
http://almnatiq.net/?p=753717
المناطق - وكالات

قالت غرفة الشحن البريطانية، اليوم الأحد، إن استيلاء إيران على الناقلة في مياه سلطنة عمان انتهاك للقانون الدولي.

وأضافت غرفة الشحن البريطانية أن مخطط سير الناقلة يظهر استيلاء إيران عليها في مياه سلطنة عمان.

وبعثت بريطانيا رسالة لمجلس الأمن بشأن اختطاف إيران لناقلة نفط تابعة لها قالت فيها إنه لا أدلة على زعم إيران أن الناقلة اصطدمت بقارب صيد إيراني.

وأكدت بريطانيا في رسالتها أن قوات إيران اقتربت من الناقلة في المياه الإقليمية لسلطنة عمان، مشيرة إلى أن الإجراء الإيراني ضد الناقلة يمثل تدخلاً غير قانوني.

وأضافت أن تهديد الملاحة في الممرات الدولية غير مقبول، ويمثل تصعيدا كبيرا، وأن التطورات الحالية مقلقة للغاية وأنها تعطي الأولوية للتهدئة.

وذكرت صحيفة ديلي تليغراف في وقت سابق أن وزراء بريطانيين يضعون خططاً تهدف إلى فرض عقوبات على إيران بعد احتجاز إيران لناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في الخليج.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، إجراءات دبلوماسية واقتصادية، الأحد، بما في ذلك احتمال تجميد أصول رداً على الواقعة.

وقالت الصحيفة إن بريطانيا قد تدعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا إلى إعادة فرض عقوبات على إيران بعد رفعها في 2016 عقب إبرام اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، السبت، أن لندن استدعت القائم بالأعمال الإيراني في لندن، بعد احتجاز ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.

واستولت إيران على السفينة، ستينا إمبيرو، التي ترفع العلم البريطاني وعلى متنها 23 فرداً مساء الجمعة، وكشفت أجهزة التتبع البحري أنها كانت متجهة من ميناء الفجيرة إلى ميناء في المملكة العربية السعودية.

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