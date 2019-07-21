الجبير يستقبل سفير روسيا لدى المملكة

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استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرغي كوزولوف.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.