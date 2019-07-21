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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة

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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=753723
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ومناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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