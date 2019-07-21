المحكمة الجزائية المتخصصة تعلن عن موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم عيضه الحارثي

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أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظرًا لتغيب المتهم / عيضه بن رداد بن عيضه الحارثي سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية رقم (1002556338) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 19 / 11 / 1434هـ وتاريخ 25 / 12 / 1434هـ وعدم تمكّن الجهات المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها , فقد جرى تحديد موعدٍ بديلٍ للنظر في الدعوى وذلك يوم الأربعاء الموافق 27 / 12 / 1440هـ الساعة التاسعة والنصف.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد , وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية , والمادة الـ (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.