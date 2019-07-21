احدث الأخبار

إطلاق النسخة الثانية من قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد للأعمال التطوعية
المنطقة الشرقية
 “السعودية لإعادة التمويل” و”دويتشه الخليج” يوقعان اتفاقية برنامج شراء محافظ تمويل عقارية وتسهيلات ائتمانية بقيمة 2.25 مليار
أبرز المواد
 المحكمة الجزائية المتخصصة تعلن عن موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم عيضه الحارثي
أبرز المواد
 إيران تتودد للسعودية وتشكرها
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة
أبرز المواد
 الجبير يستقبل سفير روسيا لدى المملكة
أبرز المواد
 غرفة الشحن البريطانية : استيلاء إيران على الناقلة في مياه سلطنة عمان انتهاك للقانون الدولي
أبرز المواد
 الحربي مديراً لإدارة عمليات الموارد البشرية بصحة الرياض
منطقة الرياض
 رئيس بلدية ساحل عسير ينال درجة الماجستير
مجتمع المناطق
 نزلاء التأهيل الشامل بالباحة يزورون مهرجان “فعاليات وسام البادية “
منطقة الباحة
 اعضاء اللجنة الوطنية بمجلس الغرف يشيدون بمهرجان العسل بالباحة
منطقة الباحة
 شرطة الرياض : القبض على ثلاثة متهمين بسرقة مستودعات ومبان تحت الإنشاء ومقار للشركات والمؤسسات
أبرز المواد
إطلاق النسخة الثانية من قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد للأعمال التطوعية

إطلاق النسخة الثانية من قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد للأعمال التطوعية

المنطقة الشرقية
“السعودية لإعادة التمويل” و”دويتشه الخليج” يوقعان اتفاقية برنامج شراء محافظ تمويل عقارية وتسهيلات ائتمانية بقيمة 2.25 مليار

“السعودية لإعادة التمويل” و”دويتشه الخليج” يوقعان اتفاقية برنامج شراء محافظ تمويل عقارية وتسهيلات ائتمانية بقيمة 2.25 مليار

أبرز المواد
المحكمة الجزائية المتخصصة تعلن عن موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم عيضه الحارثي

المحكمة الجزائية المتخصصة تعلن عن موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم عيضه الحارثي

أبرز المواد
إيران تتودد للسعودية وتشكرها

إيران تتودد للسعودية وتشكرها

أبرز المواد

إطلاق النسخة الثانية من قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد للأعمال التطوعية

http://almnatiq.net/?p=753739
الدمام - عبدالله السعيدي

أعلن الاتحاد العربي للتطوع عن فتح باب المشاركة في النسخة الثانية لقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية في الوطن العربي تحت رعاية جامعة الدول العربية، التي سيتم تسليمها للفائزين خلال احتفال يقام بمقر جامعة الدول العربية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، الموافق 5 ديسمبر 2018.

ونوه رئيس الاتحاد العربي للتطوع حسن بوهزاع بالدور الذي تلعبه مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية في دعم العمل الاجتماعي من خلال مبادراتها الاجتماعية الهادفة، وفي غرس قيم مجتمعية راسخة من خلال التنافسية في أفضل أعمال تطوعية عربية، مؤكدا أن تحفيز مؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات الرسمية والخاصة في الوطن العربي على بذل العطاء في خدمة مجتمعاتهم ينعكس إيجابا على الفرد في المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي أعلنتها الأمم المتحدة.

وشدد بوهزاع على أن النسخة الأولى من قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية في الوطن العربي حققت نجاحا كبيرا من حيث عدد المشاركين والمبادرات وموضوعاتها المختلفة، متوقعا زيادة حجم المشاركين في النسخة الثانية من القلادة، وذلك نظرا لما حققته في نسختها الأولى من نجاح ومردود إيجابي بين أوساط المجتمع المدني.

من جهته ثمن الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية د. عيسى الأنصاري التعاون البناء بين المؤسسة والاتحاد العربي للتطوع وأن هناك قواسم وأهدافا ورؤى مشتركة بين الجانبين تحرص على خدمة المجتمع العربي.

وأوضح الأنصاري أنه تم فتح باب المشاركة في مسابقة القلادة منذ يوم السابع من يوليو الجاري ويستمر استلام المشاركات حتى 2 سبتمبر المقبل، كم سيقام حفل التكريم في الخامس من ديسمبر المقبل بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأشار الأنصاري إلى أن هناك 3 فئات مستهدفة وهي كالتالي: المنظمات والمؤسسات والجمعيات الأهلية (منظمات المجتمع المدني، والمبادرات والفرق التطوعية المرخصة والأفراد، والمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات التجارية)، موضحا أن هناك 3 مجالات للقلادة وهي أولا المجال الإنساني- التنموي، ثانيا: المجال البيئي وحماية التراث، ثالثا: المجال التثقيفي والتسويق الاجتماعي.

وبين الأنصاري أنه تم رفع قيمة الجوائز في القلادة هذا العام مقارنة بالنسخة الأولى وذلك تشجيعاً ودعماً للمبادرات والمشاريع التطوعية المتميزة، حيث بلغ مجموع جوائز النسخة الثانية نحو 375 ألف ريال، وهي موزعة بين المجالات المذكورة أدناه، حيث سيكون هناك 3 فائزين من كل مجال.

المجال الإنساني- التنموي: 125 ألف ريال، والمجال البيئي وحماية التراث: 125 ألف ريال، والمجال التثقيفي والتسويق الاجتماعي: 125 ألف ريال، مضيفا: للمشاركة ومعرفة التفاصيل من خلال الموقع الإلكتروني للقلادة في الرابط التالي:

www.arabvu.org/voluntaryinsignia ويمكن الاستفسار والتواصل من خلال الرقم «0097335385822».

روابط ذات صلة

غرفة الأحساء تُنظّم لقاءً لحل إشكالات الممارسين الصحيين بالأحساء.. الثلاثاء 30 يوليو

غرفة الأحساء تُنظّم لقاءً لحل إشكالات الممارسين الصحيين بالأحساء.. الثلاثاء 30 يوليو
الأمير سعود بن نايف: أنتم مسؤولون أمام الله ثم أمامي عن كل مواطن في نطاق عملكم

الأمير سعود بن نايف: أنتم مسؤولون أمام الله ثم أمامي عن كل مواطن في نطاق عملكم
وصول طائرات أكاديمية اكسفورد السعودية لمطار الدمام

وصول طائرات أكاديمية اكسفورد السعودية لمطار الدمام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*