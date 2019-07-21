هل يصب قرار السماح للمحال التجارية بالعمل 24 ساعة في مصلحة المواطن؟

صدى واسع خلفه قرار السماح للمحال التجارية بممارسة أنشطتها لمدة 24 ساعة، في الشارع السعودي وتباينت آراء المواطنين بين داعم له لما يحمله من آثار اقتصادية إيجابية، ومتحفظ عليه تخوفا من تداعياته الاجتماعية.

وأعلن مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، قراره بالسماح للمحلات التجارية في البلاد بالعمل على مدار الساعة وفق شروط محددة.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن هذا السماح سيكون بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقا للاعتبارات التي يقدرها، وبحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.

إيجابيات:

من جهته، قال وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد بن عبد الله القصبي، إن صدور قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة سينعكس إيجابا على رفع مستوى رضا سكان المدن وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه.

فيما عدد، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، فوائد القرار مؤكدا أنه يساعد المنشآت في القطاع الخاص على النمو والتوسع، ويستحدث مزيداً من الفرص الوظيفية، من خلال العمل الدائم والجزئي والمرن لأبناء الوطن. ومن شأنه أن يسهم في تحقيق توجهات رؤية المملكة 2030.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، إن قرار مجلس الوزراء، يساعد في خلق نحو 95 ألف وظيفة.

وأوضح في بيان للغرفة، أن القرار يأتي في إطار نمو وتوسع الأنشطة التجارية والاقتصادية، ليسهم في تنشيط الحركة وزيادة المبيعات.

كما أشار إلى أن هذا القرار سيسهم القرار في زيادة من حجم إجمالي أعمال المطاعم بنحو 11 بالمائة وبما يعادل 68 مليار ريال سنوياً، وزيادة القيمة الاقتصادية لقطاع الترفيه بنسبة 9 بالمائة بالإضافة إلى زيادة الانفاق الاستهلاكي ليصل إلى 100 مليار ريال سنوياً.

وأوضح أن القرار سيسهم في توفير ما يقارب 45 ألف وظيفة مباشرة في قطاع التجزئة، و20 ألف وظيفة أخرى غير مباشرة، وخلق ما يقارب 30 ألف وظيفة دوام جزئي.

وتشير أرقام رسمية إلى وجود نحو 500 ألف منشأة تعمل في قطاع التجارة الداخلية في المملكة، غالبيتها تنضوي تحت نشاط البيع بالتجزئة، فيما يتجاوز عدد العاملين في تلك المنشآت مليوني عامل سعودي وأجنبي.

تباين الآراء:

وحول القرار انقسم الشارع السعودي بين مؤيد له ومتحفظ عليه، حيث يؤكد المؤيدون أن فتح المحلات التجارية على مدار الساعة، يوفر آلاف الوظائف للشباب ويتماشي مع الطبيعة السريعة دائمة التحرك للعصر الحالي، حيث تجبر ظروف العمل ونمط الحياة العصري، كثيرًا من الناس على السهر طوال ساعات الليل، ما يعني أنهم بحاجة لأسواق متكاملة تسد حاجياتهم، إضافة لتوفير فرص عمل جديدة.

فيما أكد المعارضون أن فتح المحال التجارية طوال الليل سيغير من نمط الحياة في المملكة، ويشجع على السهر.