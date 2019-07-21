احدث الأخبار

وكيل إمارة الجوف يزور مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم للاطلاع على سير العمل
منطقة الجوف
 وفد من السفراء المعتمدين لدى المملكة يزورون “نيوم” ويتعرفون على مقوماتها العالمية الفريدة
أبرز المواد
 “موهبة” تشيد بالقدرات المعرفية والعلمية لموهوبي برنامج الإثراء الصيفي بتعليم الشرقية
المنطقة الشرقية
 هل يصب قرار السماح للمحال التجارية بالعمل 24 ساعة في مصلحة المواطن؟
أبرز المواد
 إطلاق النسخة الثانية من قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد للأعمال التطوعية
المنطقة الشرقية
 “السعودية لإعادة التمويل” و”دويتشه الخليج” يوقعان اتفاقية برنامج شراء محافظ تمويل عقارية وتسهيلات ائتمانية بقيمة 2.25 مليار
أبرز المواد
 المحكمة الجزائية المتخصصة تعلن عن موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم عيضه الحارثي
أبرز المواد
 إيران تتودد للسعودية وتشكرها
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة
أبرز المواد
 الجبير يستقبل سفير روسيا لدى المملكة
أبرز المواد
 غرفة الشحن البريطانية : استيلاء إيران على الناقلة في مياه سلطنة عمان انتهاك للقانون الدولي
أبرز المواد
 الحربي مديراً لإدارة عمليات الموارد البشرية بصحة الرياض
منطقة الرياض
وكيل إمارة الجوف يزور مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم للاطلاع على سير العمل

وكيل إمارة الجوف يزور مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم للاطلاع على سير العمل

منطقة الجوف
وفد من السفراء المعتمدين لدى المملكة يزورون “نيوم” ويتعرفون على مقوماتها العالمية الفريدة

وفد من السفراء المعتمدين لدى المملكة يزورون “نيوم” ويتعرفون على مقوماتها العالمية الفريدة

أبرز المواد
“موهبة” تشيد بالقدرات المعرفية والعلمية لموهوبي برنامج الإثراء الصيفي بتعليم الشرقية

“موهبة” تشيد بالقدرات المعرفية والعلمية لموهوبي برنامج الإثراء الصيفي بتعليم الشرقية

المنطقة الشرقية
هل يصب قرار السماح للمحال التجارية بالعمل 24 ساعة في مصلحة المواطن؟

هل يصب قرار السماح للمحال التجارية بالعمل 24 ساعة في مصلحة المواطن؟

أبرز المواد

وكيل إمارة الجوف يزور مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم للاطلاع على سير العمل

وكيل إمارة الجوف يزور مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم للاطلاع على سير العمل
http://almnatiq.net/?p=753754
المناطق - الجوف

زار وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان مساء أمس، مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم، للوقوف على القطاعات المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام الحكومية والتطوعية, يرافقه محافظ دومة الجندل المكلف ناصر بن سعود السهلي .
وجرى خلال الزيارة استقبال عدد من الحجاج وتوزيع المصاحف والكتيبات والوجبات لهم .
وأكد آل السلطان أن ما يقدم من خدمات للحجاج تأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بمتابعة مباشرة ومستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الحج بالمنطقة، وسمو نائبه، حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة ويعودوا إلى بلادهم سالمين إن شاء الله.


روابط ذات صلة

أبناء الجوف يسخرون إمكانياتهم التطوعية في خدمة حجاج بيت الله الحرام (صور)

أبناء الجوف يسخرون إمكانياتهم التطوعية في خدمة حجاج بيت الله الحرام (صور)
بلدية أبو عجرم توفر كل طاقتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام

بلدية أبو عجرم توفر كل طاقتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام
سبتا الجوف تشارك بمدينة الحجاج ابو عجرم بالجوف

سبتا الجوف تشارك بمدينة الحجاج ابو عجرم بالجوف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*