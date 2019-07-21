وكيل إمارة الجوف يزور مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم للاطلاع على سير العمل

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زار وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان مساء أمس، مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم، للوقوف على القطاعات المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام الحكومية والتطوعية, يرافقه محافظ دومة الجندل المكلف ناصر بن سعود السهلي .

وجرى خلال الزيارة استقبال عدد من الحجاج وتوزيع المصاحف والكتيبات والوجبات لهم .

وأكد آل السلطان أن ما يقدم من خدمات للحجاج تأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بمتابعة مباشرة ومستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الحج بالمنطقة، وسمو نائبه، حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة ويعودوا إلى بلادهم سالمين إن شاء الله.





