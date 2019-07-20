أمير منطقة جازان يعزي اسرة العداوي في وفاة غريق نياجرا

المناطق - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تعازيه و مواساته لأسرة وذوي المبتعث قاسم بن يحيى عداوي -رحمه الله – والذي توفي غرقا في شلالات نياجرا بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا.

وأعرب أمير منطقة جازان ، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد ، سائلاُ الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته كافة الصبر و السلوان .

من جهتهم عبرت اسرة وذي الفقيد قاسم عداوي عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة ، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة و العافية وأن لا يريه مكروه .