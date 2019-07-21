احدث الأخبار

أمير منطقة جازان يقلّد عدداً من ضباط حرس الحدود رتبهم الجديدة
منطقة جازان
 أمير منطقة جازان يعزي اسرة العداوي في وفاة غريق نياجرا
منطقة جازان
 وكيل إمارة الجوف يزور مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم للاطلاع على سير العمل
منطقة الجوف
 وفد من السفراء المعتمدين لدى المملكة يزورون “نيوم” ويتعرفون على مقوماتها العالمية الفريدة
أبرز المواد
 “موهبة” تشيد بالقدرات المعرفية والعلمية لموهوبي برنامج الإثراء الصيفي بتعليم الشرقية
المنطقة الشرقية
 هل يصب قرار السماح للمحال التجارية بالعمل 24 ساعة في مصلحة المواطن؟
أبرز المواد
 إطلاق النسخة الثانية من قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد للأعمال التطوعية
المنطقة الشرقية
 “السعودية لإعادة التمويل” و”دويتشه الخليج” يوقعان اتفاقية برنامج شراء محافظ تمويل عقارية وتسهيلات ائتمانية بقيمة 2.25 مليار
أبرز المواد
 المحكمة الجزائية المتخصصة تعلن عن موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم عيضه الحارثي
أبرز المواد
 إيران تتودد للسعودية وتشكرها
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة
أبرز المواد
 الجبير يستقبل سفير روسيا لدى المملكة
أبرز المواد
أمير منطقة جازان يقلّد عدداً من ضباط حرس الحدود رتبهم الجديدة

أمير منطقة جازان يقلّد عدداً من ضباط حرس الحدود رتبهم الجديدة

منطقة جازان
أمير منطقة جازان يعزي اسرة العداوي في وفاة غريق نياجرا

أمير منطقة جازان يعزي اسرة العداوي في وفاة غريق نياجرا

منطقة جازان
وكيل إمارة الجوف يزور مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم للاطلاع على سير العمل

وكيل إمارة الجوف يزور مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم للاطلاع على سير العمل

منطقة الجوف
وفد من السفراء المعتمدين لدى المملكة يزورون “نيوم” ويتعرفون على مقوماتها العالمية الفريدة

وفد من السفراء المعتمدين لدى المملكة يزورون “نيوم” ويتعرفون على مقوماتها العالمية الفريدة

أبرز المواد

أمير منطقة جازان يقلّد عدداً من ضباط حرس الحدود رتبهم الجديدة

أمير منطقة جازان يقلّد عدداً من ضباط حرس الحدود رتبهم الجديدة
http://almnatiq.net/?p=753763
المناطق - فضة عطيف

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، في مكتبه بالإمارة اليوم، عدداً من ضباط قيادة حرس الحدود بالمنطقة رتبهم الجديدة، بحضور قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، وذلك بمناسبة صدور الموافقة السامية على ترقيتهم لرتبهم الجديدة.

وهنأ سمو أمير جازان ، المشمولين بالترقية، متمنياً لهم التوفيق في الأعمال المناطة بهم، منوهاً بدور رجال الأمن ومنهم حرس الحدود وكافة القطاعات العسكرية وعملهم المتواصل في خدمة المواطن, وحماية دينهم ووطنهم، والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره، والدفاع عن مقدَّراته ومكتسباته.
من جانبهم رفع الضباط المرقَّون الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، ولسمو وزير الداخلية, ولسمو أمير منطقة جازان ، على تقليدهم رتبهم الجديدة، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بالثقة الغالية، التي تعد دافعاً لبذل المزيد من العطاء والتضحية في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

روابط ذات صلة

أمير منطقة جازان يعزي اسرة العداوي في وفاة غريق نياجرا

أمير منطقة جازان يعزي اسرة العداوي في وفاة غريق نياجرا
الإسلامية تنظم 13 محاضرة اليوم في جوامع ومساجد جازان حول خطورة الأنتماء لتنظيمي الإخوان والتبليغ

الإسلامية تنظم 13 محاضرة اليوم في جوامع ومساجد جازان حول خطورة الأنتماء لتنظيمي الإخوان والتبليغ
اختتام دورة تدريب المدربين “TOT” المقامة ضمن برامج التدريب الصيفي للمعلمين بمحافظة صامطة

اختتام دورة تدريب المدربين “TOT” المقامة ضمن برامج التدريب الصيفي للمعلمين بمحافظة صامطة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*