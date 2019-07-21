أمير منطقة جازان يعزي الشيخ أبوعقيله بوفاة أبنه

المناطق - فضه عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تعازيه و مواساته للشيخ عبده أبو عقيله في وفاة نجله الشاب عادل بن عبده أبو عقيله الموظف بمحافظة الحرث -رحمه الله – والذي توفي اثر مرض الم به مؤخرا.

وأعرب أمير منطقة جازان ، عن خالص تعازيه ومواساته للشيخ عبده ابو عقيله ولكافة أسرة وذوي الفقيد ، سائلاُ الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته كافة الصبر و السلوان .

من جهته عبر والد الفقيد الشيخ عبده أبو عقيلة عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة ، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة و العافية وأن لا يريه مكروه .