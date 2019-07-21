المملكة الأولى في العالم هدرا للطعام.. المواطن يهدر 427 كجم سنويًا.. والسبب: الثقافة الشعبية

المناطق.. إسلام داوود

مجددا.. تصدرت المملكة التقارير الدولية الحديثة، في معدل إهدار الطعام يوميا، وذلك بحسب تقرير لمركز «باريلا» للطعام والتغذية، أشار إلى أن 30% من الإنتاج العالمي من الأطعمة، أي نحو 1.3 مليار طن، يهدر سنويًّا قبل أن يصل إلى مائدة المستهلك.

ووفقا للتقرير، فإن المملكة هي أكثر دولة إهدارًا للأغذية، ومواطنها يتصدر قمة مهدري الطعام في العالم، حيث يهدر المواطن السعودي يهدر سنويًا 427 كيلوجرام من الطعام، وتجاوز مستوى الهدر في السعودية ضعف المعدّل العالمي، بحسب إحصائيّة أعدتها الهيئة العامة للإحصاء في السعودية

وأظهرت أرقام العام الماضي، أن قيمة الهدر الغذائي في السعودية قدرت بـ49.833 مليار ريال سنويًا، فيما أشارت إحصائية من منظمة “فاو” العالمية، إلى أن 90% من المنازل في السعودية يقوم أفرادها برمي الوجبات المتبقية يومياً.

ثقافة شعبية:

بدورها، أرجعت نورة بنت عبدالعزيز العجمي، رئيس جمعية “خيرات” الأهلية المتخصصة في حفظ الطعام وتوفيره للمحتاجين، في تصريح سابق أسباب الهدر المرتفع للطعام في المملكة إلى الثقافة الشعبية والمجتمعية.

وقالت رئيس جمعية “خيرات” الأهلية إن نحو 8 ملايين وجبة تهدر يومياً في المنازل بالسعودية، بقيمة 70 مليون ريال .

وأوضحت أن هذه الكمية تكفي لإشباع أهل الرياض بالكامل، مشيرة إلى أن الجمعية أطلقت مبادرة لمنع إهدار الطعام عن طريق تجميعه وتوزيعه على المحتاجين، حيث تتسلم الجمعية الوجبات الزائدة على مدار الأسبوع، ثم تقوم بفرزها وتغليفها في علب آمنة وخاصة بحفظ الطعام، بعدها توزعها على المحتاجين.

تدخل حكومي:

الكاتب الصحفي، سعد السبيعي، وفي مقال له بعنوان “المملكة الأولى عالميا في هدر الغذاء” تطرق إلى تلك المشكلة المعقدة داعيا إلى سرعة إيجاد حلول لها في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وقال السبيعي، إنه في ظل تزايد الجوع في العالم بسبب الحروب والأمراض وضعف الموارد الغذائية، يقابلها للأسف الملايين من الأطنان من المواد الغذائية في المملكة تلقى في النفايات بدون أي عقوبة تذكر.

وأضاف، أنه في حين يحثنا ديننا الحنيف على الاعتدال في كل شيء وخاصة في آداب الطعام، ونهانا وحذرنا من التبذير والإسراف، تشير تقارير الأمم المتحدة حول الجوع في العالم إلى وجود مليار إنسان يعانون من الجوع، وأن إهدار كمية من الطعام تقدر بـ1.3 مليار طن سنويا

وعن سبل مواجهة تلك الظاهرة، طالب السبيعي، كافة المؤسسات الحكومية والبيئة النظامية بالحد من هذه الظاهرة، وإقرار برنامج رقابي على أنشطة الاستفادة من بقايا الطعام التي يجتهد البعض في طرحها كحل للإعفاء من ذنب رمي النعمة.

واختتم السبيعي مقاله، مناشدا الجهات المعنية بضرورة إنشاء جهة حكومية أو هيئة وطنية مسؤولة عن حفظ النعمة بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والأهلية الأخرى ذات الصلة، من خلال عمل مؤسسي، مع إنشاء مركز إعلامي متخصص لمشاريع حفظ النعم، وتشجيع العمل التطوعي في مجال حفظ النعمة تحت إشراف مدربين مؤهلين، وذلك في إطار إرساء قواعد العمل التكافلي والخيري وإشاعة قيم الحفاظ على النعمة بين أفراد المجتمع، كما يجب ابتكار طرق حديثة وفعالة في الحفاظ على الغذاء وحلول تثقيفية حول تاريخ صلاحية الأطعمة وجمع التبرعات الغذائية من تجار الأغذية وتثقيف المستهلك.