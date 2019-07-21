نائب أمير منطقة جازان يعزي في وفاة غريق نياقرا المبتعث قاسم عداوي

المناطق - فضه عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازيه و مواساته لأسرة وذوي المبتعث قاسم بن يحيى عداوي -رحمه الله – والذي توفي غرقا في شلالات نياقرا بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا.

وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان ، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد قاسم عداوي ، سائلاُ الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته كافة الصبر و السلوان .

من جهتها عبرت أسرة وذوو الفقيد قاسم عداوي عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير المنطقة ، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة و العافية وأن لا يريه مكروه .