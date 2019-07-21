احدث الأخبار

وزير الخارجية يستقبل وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويسرية
أبرز المواد
 واشنطن: مقاتلة فنزويلية “طاردت بعدوانية” طائرة أمريكية
أبرز المواد
 الجبير يستقبل سفير جمهورية نيبال لدى المملكة
أبرز المواد
 بعد تعليق الرحلات.. السفير البريطاني يعتذر لمصر
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يعزي في وفاة غريق نياقرا المبتعث قاسم عداوي
منطقة جازان
 المملكة الأولى في العالم هدرا للطعام.. المواطن يهدر 427 كجم سنويًا.. والسبب: الثقافة الشعبية
أبرز المواد
 الأرصاد: مكة تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم في مناطق المملكة
منطقة مكة المكرمة
 أمير منطقة جازان يعزي الشيخ أبوعقيله بوفاة أبنه
منطقة جازان
 أمير منطقة جازان يقلّد عدداً من ضباط حرس الحدود رتبهم الجديدة
منطقة جازان
 أمير منطقة جازان يعزي اسرة العداوي في وفاة غريق نياجرا
منطقة جازان
 وكيل إمارة الجوف يزور مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم للاطلاع على سير العمل
منطقة الجوف
 وفد من السفراء المعتمدين لدى المملكة يزورون “نيوم” ويتعرفون على مقوماتها العالمية الفريدة
أبرز المواد
وزير الخارجية يستقبل وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويسرية

وزير الخارجية يستقبل وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويسرية

أبرز المواد
واشنطن: مقاتلة فنزويلية “طاردت بعدوانية” طائرة أمريكية

واشنطن: مقاتلة فنزويلية “طاردت بعدوانية” طائرة أمريكية

أبرز المواد
الجبير يستقبل سفير جمهورية نيبال لدى المملكة

الجبير يستقبل سفير جمهورية نيبال لدى المملكة

أبرز المواد
بعد تعليق الرحلات.. السفير البريطاني يعتذر لمصر

بعد تعليق الرحلات.. السفير البريطاني يعتذر لمصر

أبرز المواد

نائب أمير منطقة جازان يعزي في وفاة غريق نياقرا المبتعث قاسم عداوي

نائب أمير منطقة جازان يعزي في وفاة غريق نياقرا المبتعث قاسم عداوي
http://almnatiq.net/?p=753776
المناطق - فضه عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازيه و مواساته لأسرة وذوي المبتعث قاسم بن يحيى عداوي -رحمه الله – والذي توفي غرقا في شلالات نياقرا بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا.

وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان ، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد قاسم عداوي ، سائلاُ الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته كافة الصبر و السلوان .
من جهتها عبرت أسرة وذوو الفقيد قاسم عداوي عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير المنطقة ، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة و العافية وأن لا يريه مكروه .

روابط ذات صلة

أمير منطقة جازان يعزي الشيخ أبوعقيله بوفاة أبنه

أمير منطقة جازان يعزي الشيخ أبوعقيله بوفاة أبنه
أمير منطقة جازان يقلّد عدداً من ضباط حرس الحدود رتبهم الجديدة

أمير منطقة جازان يقلّد عدداً من ضباط حرس الحدود رتبهم الجديدة
أمير منطقة جازان يعزي اسرة العداوي في وفاة غريق نياجرا

أمير منطقة جازان يعزي اسرة العداوي في وفاة غريق نياجرا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*