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وزير الحج والعمرة يتفقد مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا

وزير الحج والعمرة يتفقد مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا
http://almnatiq.net/?p=753798
المناطق - واس

تفقد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن اليوم مقر مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا بمكة المكرمة، يرافقه معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ووكلاء الوزارة.
و اطلع معاليه على الاستعدادات التي وفرتها المؤسسة لخدمة وراحة أكثر من 240 ألف حاج، واستمع إلى شرح من عضو مجلس إدارة المؤسسة المشرف المهندس عماد بن سامي قاري عن البرنامج التقني الذي تنفذه المؤسسة هذا العام لمعرفة مؤشرات قدوم الحجاج أولا بأول عبر الرحلات الجوية من حيث رقم الرحلة وتاريخ الوصول ووقت الوصول والشركة الناقلة وعدد الحجاج ورقم العقد السكني واسم العمارة وعنوان السكن، علاوة على مؤشرات إجمالي عدد الحجاج الواصلين لكل مكتب مجموعة خدمة ميدانية وإجمالي عدد الحجاج اليومي الواصلين عبر مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بالإضافة إلى مؤشر اكتمال استقبال الحجاج.
عقب ذلك عقد معاليه اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف طارق بن محمد عنقاوي بحضور نائبه الدكتور طارق كوشك وأعضاء مجلس الإدارة اطلع خلالها على الخطة التشغيلية والتنفيذية للمؤسسة لموسم حج هذا العام 1440، وما وفرته من خدمات ميدانية وتقنية لخدمة وراحة ضيوف الرحمن، بما يحقق توجيهات ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة – حفظهم الله – الرامية إلى تسخير كامل الإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.
وعبر معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن عن سعادته بما شاهده من جهود تطويرية, مؤكدا أن هذه الخطوات التطويرية تبرهن مدى حرص الجميع في هذه البلاد المباركة على الرقى بمستوى الأداء والخدمات وتقديم المزيد من الخطوات والتسهيلات أمام حجاج بيت الله الحرام، بما يوازي حجم الرعاية والاهتمام المقدم من القيادة الرشيدة – رعاها الله – لضيوف بيت الله الحرام، سائلا الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه خدمة وراحة الحجاج.

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