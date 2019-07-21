أمير الرياض بالإنابة يؤكد على أهمية دور بلدي الرياض الميداني والرقابي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالإنابة، رئيس المجلس البلدي بالرياض الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العريدي وأعضاء المجلس في مكتبه سموه صباح الأربعاء الماضي.

وهنأ رئيس المجلس باسمه ونيابة عن زملائه سمو الأمير على سلامة الوصول مشيدًا بنتائج الزيارة التي قام بها سموه إلى روسيا خلال الأسبوع الماضي.

وقدم رئيس “بلدي الرياض” لسمو الأمير تقريرًا عن الجولات الميدانية التي نظمها المجلس لنطاق البلديات الفرعية وشارك بها المواطنون والتي بلغت 11 جولة، واطلع سموه على نسب الأعمال المنفذة والجاري تنفيذها وغير المنفذة، وما يتعلق كذلك باختصاصات الجهات الخدمية الأخرى.

وأشاد سمو الأمير بدور المجلس الميداني من خلال متابعة المشاريع وتحسين وتطوير الخدمات البلدية، وكذلك الدور الرقابي لأعمال المجلس، مشيراً سموه ان الأبواب مفتوحة للجميع بما يحقق راحة ورفاهية المواطن بمدينة الرياض، مؤكدا دعمه المستمر لأعمال المجلس.

كما أكد سمو الأمير إعجابه بما اطلع عليه من تقارير وتوثيق للعمل، مشيداً بدور المجلس من خلال الرفع باحتياجات المواطنين.

كما وجه سموه شكره لرئيس وأعضاء المجلس على الجهود التي يبذلونها في خدمة الرياض والمواطنين، مؤكدا على الاستمرار في تعزيز آليات التواصل معهم بما يعزز تطوير منظومة الخدمات في العاصمة.

بعد ذلك دشن سمو الأمير “سناب بلدي الرياض”، وأوضح رئيس “بلدي الرياض” أن العمل على منصة سناب تأتي استكمالا لمزيد من التواصل مع المواطنين ونقل فعاليات وجولات المجلس لأكبر قدر ممكن من سكان الرياض.