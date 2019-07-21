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أخضر الكاراتيه وصيف القتال الجماعي في ختام البطولة الآسيوية الـ 16

أخضر الكاراتيه وصيف القتال الجماعي في ختام البطولة الآسيوية الـ 16
http://almnatiq.net/?p=753805
المناطق - واس

حقق لاعبو المنتخب السعودي للكاراتيه اليوم الميدالية الفضية في منافسات القتال الجماعي في البطولة الآسيوية الـ 16 للكبار التي تقام في العاصمة الأوزبكية طشقند بمشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبه يمثلون 33 دولة اسيوية .
ورفع الأخضر بهذه الميدالية حصيلته إلى 4 ميداليات “ذهبية وثلاث ميداليات فضية ” محتلاً المركز الرابع في الترتيب العام وذلك في ختام مشاركته في البطولة التي تصدرتها اليابان وايران ثانيا وأوزباكستان ثالثا والسعودية رابعاً.
وتوج المنتخب السعودي بفضية القتال الجماعي أقوى منافسات البطولة بعد أن شارك بفريق مكون من ” فهد الخثعمي وطارق حامدي وعمر العازمي وسلطان الزهراني وعبدالعزيز الحكمي ” وتمكن هذا الفريق من تجاوز المنتخبات من دور ال32 بعد فوزه على التوالي على منتخبات هونج كونج والأردن والفلبين واوزباكستان ليصل إلى النهائي ويلاقي منتخب ايران المتوج بالذهب بينما توج منتخب اليابان بالبرونز.
وقام رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة اللواء ناصر المرزوقي بتتويج أصحاب المراكز الأولى في هذه المنافسة بجانب رئيس الاتحادين السعودي والعربي الدكتور ابراهيم القناص .
وامتدح المرزوقي أداء ومستوى المنتخب السعودي، مبدياً سعادته بما قدموه ومتمنيا لهم التوفيق ومواصلة تحقيق النتائج في البطولات المقبلة.
ونقل رئيس الاتحادين السعودي والعربي عضو المكتب التنفيذي الدولي لاتحاد الكاراتيه الدكتور ابراهيم القناص للاعبين وأعضاء البعثة تهنئة ومباركة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية بهذا الانجاز منوهاً بالدعم الكبير والمتابعة التي تجدها الاتحادات والمنتخبات في مثل هذه المشاركات ومتمنيا لهم التوفيق وتحقيق المزيد من الانجازات في المشاركات القادمة.

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