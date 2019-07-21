تعرف على التشكيلة المثالية لكأس الأمم الإفريقية 2019

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نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التشكيلة المثالية لبطولة أمم إفريقيا 2019، والتي استضافتها مصر بالفترة بين 21 يونيو الماضي و19 يوليو الحالي.

وسيطر على التشكيلة المثالية التي ضمت أفضل 11 لاعبا في البطولة، لاعبو المنتخبين الجزائري والسنغالي، طرفي المباراة النهائية للبطولة القارية.

وتمكن محاربو الصحراء الذين لم يبلغوا المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية منذ تتويجهم على أرضهم بلقبهم الأول عام 1990، من حصد اللقب الثاني عقب تغلبهم على السنغال بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما الجمعة على ملعب القاهرة الدولي.

وضمت التشكيلة المثالية لكأس الأمم الإفريقية 2019، 5 لاعبين عرب، هم: رايس مبولحي، وعدلان قديورا، وإسماعيل بن ناصر، ورياض محرز من منتخب الجزائر، بجانب التونسي الوحيد ياسين مرياح، ويقود التشكيلة المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

خط حراسة المرمى: الجزائري رايس مبولحي.

خط الدفاع: السنغالي يوسف سبالي، التونسي ياسين مرياح، السنغالي كاليدو كوليبالي، السنغالي لامين غاساما.

خط الوسط: السنغالي إدريسا جانا جاي، الجزائري عدلان قديورا، الجزائري إسماعيل بن ناصر.

خط الهجوم: السنغالي ساديو ماني، الجزائري رياض محرز، النيجيري أودوين إيغالو.