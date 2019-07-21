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غداً مكتبة الملك عبدالعزيز تناقش سمنة الأطفال بالتعاون مع وزارة الصحة

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غداً مكتبة الملك عبدالعزيز تناقش سمنة الأطفال بالتعاون مع وزارة الصحة

غداً مكتبة الملك عبدالعزيز تناقش سمنة الأطفال بالتعاون مع وزارة الصحة
http://almnatiq.net/?p=753813
المناطق - الرياض

تعقد مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض بالتعاون مع برنامج مكافحة السمنة بوزارة الصحة محاضرة توعوية بعنوان:” سمنة الأطفال” تلقيها الدكتورة صباح الحربي مديرة برنامج مكافحة السمنة بوزارة الصحة.
​تقام المحاضرة في تمام الساعة السادسة من مساء غد الاثنين 19 ذو القعدة 1440هـ الموافق 22 يوليو 2019 بقاعة المحاضرات بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة فرع خريص.
​وتأتي المحاضرة في إطار الأنشطة الثقافية التي تقدمها المكتبة إسهاما منها في طرح ومناقشة القضايا الاجتماعية والصحية والعلمية والثقافية المتنوعة، كما تأتي بناء على ما تنهض به من أنشطة تعزز مفاهيم المسؤولية الاجتماعية وتبرز الدور الثقافي الذي يقع عليها بوصفها مؤسسة ثقافية عامة تُعنى بما يتطلبه الشأن العام من حراك معرفي متنوع.
يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية نشرت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) بعض المعلومات حول نسبة السمنة في المملكة.
وأشارت الهيئة في منشورها أن نسبة السمنة في أنحاء المملكة وصلت إلى 59.4% من عمر 15 فما فوق لكل من الرجال والنساء. وأوضحت بدورها أن 30.7% يعانون من الوزن الزائد، في حين أن 28.7% يعانون من مشكلة السمنة.
كما أكدت الهيئة على أن 9.3% من نسبة المصابين هم من فئة المدارس، وأن 6% من نسبة المصابين بالسمنة كانت بين لدى من هم دون عمر المدرسة
​وتشغل قضية سمنة الأطفال جانبا من جوانب الإشكاليات الاجتماعية التي تسعى للوقوف على صحة الأطفال والوقاية من مختلف الأمراض التي تعيق أنشطتهم .

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