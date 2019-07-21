تهور طهران يقرب المنطقة من الحرب.. انشقاقات داخل النظام الإيراني وسط دعوات للتفاوض

المناطق.. إسلام داوود

يُجمع الخبراء والمحللون أن الشرق الأوسط مٌقبل على تطورات سياسية وربما عسكرية كبرى في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الخليج العربي، مع استمرار حالة “التهور الاستراتيجي” الإيراني في تهديد الملاحة الدولية في مضيق هرمز.

وجاء قرار المملكة بالموافقة على استقبال قوات أمريكية على أراضيها ليرفع من أسهم الحرب في المنطقة، مع وصول حرب “الناقلات النفطية” التي تشنها طهران إلى مستوى غير مسبوق من التدهور.

وقامت قوات الحرس الثوري الإيراني، خلال الأسابيع المنصرمة باختطاف عدد من ناقلات النفط أثناء عبورها مضيق هرمز وأجبرتهم على دخول المياه الإقليمية الإيرانية، في سلوك عكس وصول قادة إيران إلى حالة كبيرة من التخبط والارتباك بفعل العقوبات الامريكية الصارمة على الاقتصاد الإيراني.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، “مصادرة” ناقلة النفط البريطانية “ستينا إمبيرو” لدى عبورها مضيق هرمز، موضحة أن ناقلة النفط تم نقلها إلى الساحل بعد توقيفها.

ونشر الحرس الثوري فيديو يوثق لحظة احتجاز ناقلة النفط البريطاني، وأظهر قوارب إيرانية سريعة تقترب من الناقلة البريطانية وتحيط بها.

ووفقا للفيديو، قامت قوات ملثمة من الحرس الثوري تحمل رشاشات بالنزول من طائرة هيلوكوبتر على سطح السفينة البريطانية.

الطريق الخطأ:

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، إن “مصادرة إيران لناقلة نفط ترفع علم بريطانيا، يكشف مؤشرات مقلقة إلى أن إيران قد تكون اختارت طريقاً خطيراً لسلوك غير قانوني ويسبب زعزعة في الاستقرار”.

وأضاف هانت، في تغريدة على “تويتر”، أن “ردنا سيكون مدروساً ولكن حازماً”، مؤكداً أن بريطانيا ستؤمن سلامة سفنها.

وأشار موقع “i24 news” ، إلى أن بريطانيا نصحت سفنها بالبقاء خارج منطقة مضيق “هرمز” لفترة مؤقتة، بعد احتجاز إيران لناقلة نفط ترفع العلم البريطاني.

وقالت ناطقة باسم الحكومة البريطانية: “ما زلنا نشعر بقلق عميق من تحركات إيران غير المقبولة، التي تشكل تحديا واضحاً للملاحة الدولية” .

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع، “نسعى بشكل عاجل للحصول على مزيد من المعلومات وتقييم الموقف في أعقاب تقارير عن حادث في الخليج”.

“الحارس”:

وتفاعلا مع التوترات الجارية في منطقة الخليج العربي، أعلنت المملكة موافقتها على استقبال قوات أمريكية على أراضيها بهدف تعزيز العمل المشترك في «الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها».

وقال مصدر مسؤول في وزارة الدفاع: «صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها».

وأضاف أن القرار جاء «انطلاقاً من التعاون المشترك بين السعودية والولايات المتحدة، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها».

وفي السياق، كشفت القيادة المركزية الأميركية، أن الولايات المتحدة تحضر لعملية عسكرية تحت مسمى «غارديان» (الحارس)، لتأمين الطرق البحرية في منطقة الخليج والشرق الأوسط عامة.

وذكرت في بيان: «القيادة المركزية الأميركية تعمل على تطوير العملية البحرية الدولية – غارديان – لتعزيز المراقبة والأمن في الممرات المائية الرئيسية في الشرق الأوسط وضمان حرية الملاحة على خلفية الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج».

وتؤكد واشنطن أن الغرض من العملية «تعزيز الاستقرار في البحار، وضمان المرور الآمن وتقليل التوتر في المياه الدولية في جميع أنحاء الخليج ومضيق هرمز ومضيق باب المندب وخليج عمان».

ووفقا للقيادة المركزية، ستنسق الولايات المتحدة تحركاتها في إطار هذه العملية مع حلفائها من أجل «ضمان حرية الملاحة في المنطقة وحماية الطرق البحرية الحيوية».

انشقاقات بالنظام:

من جهتها، نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن وجود انشقاقات داخل النظام الإيراني، بين الداعين للتفاوض مع الولايات المتحدة ورافضين للتفاوض.

وقالت الصحيفة، إن رموز بالنظام الإيراني أبرزهم القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني ورجال دين، والرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، باتوا يطالبون بالمفاوضات، لأن العقوبات القصوى تعمل بنجاح

وأوضحت الصحيفة، أن الإشارات تكشف عن وجود انشقاق بين المتشددين الذين يقودهم الحرس الثوري الإيراني، من بينهم الرئيس السابق أحمدي نجاد الذي مازال له مؤيدين معظمهم من ذوي الدخل المنخفض الذين يربطون فترة ولايته بأوقات اقتصادية أفضل ودعم حكومي، وله أيضا مقعد في مجلس تشخيص مصلحة النخبة النظام.

ونقلت الصحيفة، عن روزبه ميربراهيمي، المحلل السياسي الإيراني المقيم في نيويورك، قوله إن أحمدي نجاد يحرك القضايا من خلال الحديث بجرأة عن جميع المواضيع التي يعرفها الجميع ولكن لا أحد يجرؤ على الحديث عنها علنا، مضيفا، لقد أصبح مؤخرا الشخصية الأكثر دعوة للتفاوض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال أحمدي نجاد إنه يتعين على إيران إلغاء نهج تجنيد أوروبا والوسطاء الآخرين للتأثير على ترامب، مضيفا أن التفاوض سيكون ممكنا إذا خفف ترامب أولاً من عقوباته القصوى وأبرزها العقوبات القصوى التي فرضها بعد التخلي عن الاتفاق.

وأشار الرئيس الإيراني السابق، إلى أنه أرسل ثلاث رسائل إلى ترامب، الأولى في 2017 لتهنئته بانتخابه، والثانية في 2018 بعد خروجه من الاتفاق النووي، والثالثة قدم فيها تأملات فلسفية طويلة ونصائح في الحكم، عبر البريد الإلكتروني من خلال السفير السويسري والبيت الأبيض، وعبر حساب تويتر.

وأوضح أحمدي نجاد أنه لم يتم توبيخه لأنه حاول الاتصال مع ترامب وأن خامنئي يمكنه تغيير رأيه والموافقة على المفاوضات مع واشنطن إذا غير ترامب نهجه، مضيفا أن خامنئي لديه الكلمة الأخيرة حول العلاقات مع الولايات المتحدة، وقد سبق وأن سمح بإجراء محادثات مع أوباما.

ونقلت الصحيفة أيضا في تقريرها تصريحات للجنرال حسين علائي، القائد السابق للحرس الثوري، والذي طالب باستخدام “آلية المفاوضات”، منتقدا قرار عدم الجلوس مع ترامب عندما عرض دون شروط مسبقة

من جهته، قال مجتبى زونور، رجل الدين المحافظ ورئيس لجنة الأمن القومي، إنه “لا يزال الطريق إلى المحادثات مفتوحا”،

ويقول بعض المحللين السياسيين الإيرانيين وفقا لنيويورك تايمز، إن حرص أحمدي نجاد على التحدث مع مؤسسة إخبارية أجنبية، يدل على أن نظام الملالي يسلك عدة طرق في وقت واحد لمعرفة أي منها يعمل واستكشاف الطرق الدبلوماسية للتعامل مع سيد البيت الأبيض.