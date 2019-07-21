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الإمارات ترسل بذور النخيل إلى المريخ (صور)

الإمارات ترسل بذور النخيل إلى المريخ (صور)
http://almnatiq.net/?p=753826
المناطق - الرياض

أعلنت وكالة الفضاء الإماراتية يوم الأحد أنها قررت إرسال بذور النخيل إلى محطة الفضاء الدولية لدراسة استجابتها لظروف الفضاء وانعدام الوزن.

وسيتم نقل البذور إلى محطة الفضاء الدولية على متن سفينة الشحن “دراغون”، التي من المقرر إطلاقها من المركز الرئيسي للأنشطة الفضائية للولايات المتحدة في رأس كانافيرال الأربعاء 24 يوليو.

ويهدف المشروع إلى دراسة قدرة البذور على امتصاص الماء في ظروف انعدام الوزن، بالإضافة إلى تقييم إمكانات زراعة أشجار النخيل عند انتقال الإنسان إلى المريخ، حيث ستقضي البذور شهرين في الفضاء وبعد ذلك سيتم زرعها على الأرض، وفق ما نشره موقع “The National” الإماراتي.

وأعلنت الإمارات، في وقت سابق عزمها على بناء مستوطنة بشرية على سطح المريخ، علما أنه يتم الآن بناء مدينة Mars Scientific City العلمية في دبي حيث سيتم تهيئة ظروف قريبة من ظروف الكوكب الأحمر.

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