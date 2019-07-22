احدث الأخبار

الجيش اليمني يفرض سيطرته على أجزاء واسعة من سلسلة جبل النار في صعدة
أبرز المواد
 مصر تمدد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر أخرى
أبرز المواد
 الإمارات ترسل بذور النخيل إلى المريخ (صور)
أبرز المواد
 الجبير: تصرفات إيران مرفوضة.. وعلى المجتمع الدولي ردعها
أبرز المواد
 المناطق تكشف كذب الإعلام الإيراني والقطري حول ناقلة النفط الإيرانية التي أفرجت عنها المملكة
أبرز المواد
 تهور طهران يقرب المنطقة من الحرب.. انشقاقات داخل النظام الإيراني وسط دعوات للتفاوض
أبرز المواد
 غداً مكتبة الملك عبدالعزيز تناقش سمنة الأطفال بالتعاون مع وزارة الصحة
منطقة الرياض
 تعرف على التشكيلة المثالية لكأس الأمم الإفريقية 2019
أبرز المواد
 أخضر الكاراتيه وصيف القتال الجماعي في ختام البطولة الآسيوية الـ 16
أبرز المواد
 أمير الرياض بالإنابة يؤكد على أهمية دور بلدي الرياض الميداني والرقابي
منطقة الرياض
 وزير الحج والعمرة يتفقد مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويسرية
أبرز المواد
الجيش اليمني يفرض سيطرته على أجزاء واسعة من سلسلة جبل النار في صعدة

الجيش اليمني يفرض سيطرته على أجزاء واسعة من سلسلة جبل النار في صعدة

أبرز المواد
مصر تمدد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر أخرى

مصر تمدد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر أخرى

أبرز المواد
الإمارات ترسل بذور النخيل إلى المريخ (صور)

الإمارات ترسل بذور النخيل إلى المريخ (صور)

أبرز المواد
الجبير: تصرفات إيران مرفوضة.. وعلى المجتمع الدولي ردعها

الجبير: تصرفات إيران مرفوضة.. وعلى المجتمع الدولي ردعها

أبرز المواد

مصر تمدد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر أخرى

مصر تمدد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر أخرى
http://almnatiq.net/?p=753831
المناطق - وكالات

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، قرارا بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، ابتداء من الخميس المقبل.

وأفاد مراسلنا في مصر بأن قرار حالة الطوارئ سيبدأ تطبيقه، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الخميس المقبل الموافق 25 يوليو 2019.

وكان مجلس النواب المصري وافق خلال الجلسة العامة، الشهر الماضي، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

وأعلنت السلطات المصرية حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد، بعد اعتداءين نفذهما متشددون في الـ9 من أبريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا والاسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا.

وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في عهد السيسي في أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء.

روابط ذات صلة

الجيش اليمني يفرض سيطرته على أجزاء واسعة من سلسلة جبل النار في صعدة

الجيش اليمني يفرض سيطرته على أجزاء واسعة من سلسلة جبل النار في صعدة
الإمارات ترسل بذور النخيل إلى المريخ (صور)

الإمارات ترسل بذور النخيل إلى المريخ (صور)
الجبير: تصرفات إيران مرفوضة.. وعلى المجتمع الدولي ردعها

الجبير: تصرفات إيران مرفوضة.. وعلى المجتمع الدولي ردعها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*