احدث الأخبار

لوفتهانزا تستأنف رحلاتها للقاهرة بعد يوم من التوقف
أبرز المواد
 الجيش اليمني يفرض سيطرته على أجزاء واسعة من سلسلة جبل النار في صعدة
أبرز المواد
 مصر تمدد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر أخرى
أبرز المواد
 الإمارات ترسل بذور النخيل إلى المريخ (صور)
أبرز المواد
 الجبير: تصرفات إيران مرفوضة.. وعلى المجتمع الدولي ردعها
أبرز المواد
 المناطق تكشف كذب الإعلام الإيراني والقطري حول ناقلة النفط الإيرانية التي أفرجت عنها المملكة
أبرز المواد
 تهور طهران يقرب المنطقة من الحرب.. انشقاقات داخل النظام الإيراني وسط دعوات للتفاوض
أبرز المواد
 غداً مكتبة الملك عبدالعزيز تناقش سمنة الأطفال بالتعاون مع وزارة الصحة
منطقة الرياض
 تعرف على التشكيلة المثالية لكأس الأمم الإفريقية 2019
أبرز المواد
 أخضر الكاراتيه وصيف القتال الجماعي في ختام البطولة الآسيوية الـ 16
أبرز المواد
 أمير الرياض بالإنابة يؤكد على أهمية دور بلدي الرياض الميداني والرقابي
منطقة الرياض
 وزير الحج والعمرة يتفقد مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا
أبرز المواد
لوفتهانزا تستأنف رحلاتها للقاهرة بعد يوم من التوقف

لوفتهانزا تستأنف رحلاتها للقاهرة بعد يوم من التوقف

أبرز المواد
الجيش اليمني يفرض سيطرته على أجزاء واسعة من سلسلة جبل النار في صعدة

الجيش اليمني يفرض سيطرته على أجزاء واسعة من سلسلة جبل النار في صعدة

أبرز المواد
مصر تمدد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر أخرى

مصر تمدد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر أخرى

أبرز المواد
الإمارات ترسل بذور النخيل إلى المريخ (صور)

الإمارات ترسل بذور النخيل إلى المريخ (صور)

أبرز المواد

لوفتهانزا تستأنف رحلاتها للقاهرة بعد يوم من التوقف

لوفتهانزا تستأنف رحلاتها للقاهرة بعد يوم من التوقف
http://almnatiq.net/?p=753837
المناطق - وكالات

استأنفت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران رحلاتها إلى مصر، الأحد، بعد يوم من التوقف، إذ استقبل مطار القاهرة الدولي طائرة للشركة قادمة من فرانكفورت في ألمانيا.

وأتمت سلطات مطار القاهرة الدولي إجراءات وصول الركاب وخروجهم من مبني الركاب رقم 3 بالمطار، في حين أكلمت إجراءات سفر ركاب آخرين متوجهين إلى فرانكفورت على الرحلة نفسها.

وكانت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا أعلنت مساء السبت تعليق رحلاتها إلى القاهرة، مشيرة إلى أن هذه الإجراء جاء “نظرا لأن السلامة هي دائما على رأس أولويات لوفتهانزا”.

وقالت الشركة في وقت سابق إنها “علقت مؤقتا رحلاتها للقاهرة ويجري تقييم الموقف”.

وجاء إعلان لوفتهانزا بعد ساعات من إعلان شركة الخطوط الجوية البريطانية، في بيان لها مساء السبت، أنها علقت رحلاتها إلى القاهرة 7 أيام “كإجراء احترازي” من أجل إجراء عملية تقييم للأمن هناك.

من جانبه، أبدى سفير المملكة المتحدة لدى مصر، جيفري آدامز، اعتذاره خلال لقاء وزير الطيران المدني المصري، يونس المصري، لعدم إخطار السلطات المصرية مسبقا بقرار تعليق الرحلات الجوية للشركة البريطانية إلى القاهرة.

وأكد ان هذا القرار لا يتعلق بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية، خاصة على ضوء تطوير المنظومة الأمنية لجميع المطارات المصرية، وذلك بشهادة لجان المرور الدولية، ومن بينهم لجنة المرور البريطانية.

روابط ذات صلة

الجيش اليمني يفرض سيطرته على أجزاء واسعة من سلسلة جبل النار في صعدة

الجيش اليمني يفرض سيطرته على أجزاء واسعة من سلسلة جبل النار في صعدة
مصر تمدد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر أخرى

مصر تمدد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر أخرى
الإمارات ترسل بذور النخيل إلى المريخ (صور)

الإمارات ترسل بذور النخيل إلى المريخ (صور)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*