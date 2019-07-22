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الكويت: نتابع «بقلق بالغ» تسارع وتيرة التصعيد في المنطقة
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المناطق - واس

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية اليوم الأحد إن دولة الكويت تتابع بقلق بالغ تسارع وتيرة التصعيد في المنطقة والمتمثل في احتجاز ناقلة نفط بريطانية مؤخرا.

وأضاف المصدر أن دولة الكويت تؤكد أن استمرار مثل هذه الأعمال من شأنه زيادة التصعيد والتوتر وتعريض أمن وسلامة الملاحة لتهديد مباشر يستوجب معه أن يسارع المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده ومساعيه الدبلوماسية لاحتواء هذا التصعيد والتوتر.

ودعا مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية لأن تلتزم كافة الأطراف بضبط النفس واحترام قواعد القانون البحري الدولي بما يحقق تأمين السلامة للملاحة الدولية في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

يذكر أن وسائل إعلام إيرانية نقلت عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه احتجز الجمعة ناقلتي نفط بريطانيتين إحداهما تدعى (ميسدار) والأخرى (ستينا امبيرو) حيث تم الإفراج عن الأولى في حين لا تزال الثانية محتجزة.

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