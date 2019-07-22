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ظهور التجاعيد على الجبين بعد سن الثلاثين قد يشير إلى أمراض القلب والكبد

ظهور التجاعيد على الجبين بعد سن الثلاثين قد يشير إلى أمراض القلب والكبد
http://almnatiq.net/?p=753849
المناطق - الرياض

تظهر التجاعيد على الوجه عادة بعد سن الثلاثين، بسبب انخفاض إنتاج الجسم لبروتينات الكولاجين والإيلاستين. ومع ذلك بينت بعض الدراسات أن هذه التجاعيد قد تشير إلى أمراض جدية أيضا.

ووفقا للمعلومات التي حصل عليها علماء جامعة فرجينيا الأمريكية، تشير التجاعيد التي تظهر على الوجه بعد سن الثلاثين إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي. لقد أثبت الباحثون أن تراكم الدهون في الكبد سببه نقص بروتين “لامين” الذي يسبب ترهل الجلد ما يعجل بظهور التجاعيد، ويستدعي الشيخوخة مبكرا.

لم يتوصل الأطباء وخبراء التغذية إلى الآن إلى طريقة لتعويض بروتين “لامين”. ولكن لحماية الكبد وتحسين وظائفه ينصحون بتناول التفاح والأفوكادو والجريب فروت.

لقد بينت نتائج دراسة استمرت 20 سنة في فرنسا، أن “ازدياد خطر الموت بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية يرتبط بظهور تجاعيد أفقية عميقة على الجبين”.

ويشير العلماء الذين أجروا هذه الدراسة، إلى أن الأوعية الدموية في الجبين بسبب صغرها حساسة جدا من تشكل اللويحات، وأن التجاعيد العميقة على الجبين تظهر بسبب تصلب الشرايين الناتج من تراكم لويحات الكوليسترول على جدرانها الداخلية. وعلى خلفية تصلب الشرايين يزداد خطر الإصابة بالجلطة الدماغية والسكتة القلبية.

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