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دراسة: “القلب المكسور” قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان

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المناطق - الرياض

كثير ما يقول الأطباء إن سبب الأمراض التي تصيب الناس على اختلافها نفسي، ومن الخلل النفسي ينتج مرض يصيب الجسد. ولهذا ينصح الاطباء بالابتعاد عن مسببات الضغوط النفسية. وهناك ما يعرف بـ”متلازمة القلب المكسور” التي تظهر نتيجة خسارة حبيب، أو الانفصال عنه، أو حتى بسبب الضغوط النفسية، والخوف والغضب والحزن، وتظهر على شكل ضيق بالتنفس وضغط على الصدر، وسرعة بالتنفس، وأحيانا تتسبب في أزمة قلبية.

دراسة من مؤسسة أمراض القلب الأميركية تربط هذه المرة بين متلازمة ” القلب المكسور” والسرطان، الذي يمكن أن يصيب الأمعاء أو الثدي أو حتى الجهاز التنفسي أو ربما الأعضاء التناسلية، والجلد. وينقل موقع “كورير” عن مؤسسة أمراض القلب الأميركية أنه لا توجد دلائل حتى الآن حول نتائج الدراسة، إلا أن هناك علاقة محتملة، فقد بحثت الدراسة 1604 حالة لأشخاص كانوا يعانون من متلازمة ” القلب المكسور”، فوجدوا إصابة 267 منهم بالسرطان.

يقول الدكتور كريستيان تيمبلن من المستشفى الجامعي في زيورخ بسويسرا، أنه يجب فحص الأشخاص الذين يصابون بمتلازمة “القلب المكسور” والتأكد من عدم إصابتهم بالسرطان على أنواعه. وينبه الدكتور بالقول ” ينبغي أن تزيد دراستنا أيضًا من الوعي بين أطباء الأورام وأخصائي أمراض الدم بأنه يجب التفكير في متلازمة القلب المكسور لدى مرضى السرطان الذين يعانون من ألم في الصدر أو ضيق في التنفس أو شذوذ في مخطط كهربائية القلب لديهم”.

وكان الباحثون في جامعة زيوريخ قد نشروا دراسة جديدة حول هذا الموضوع، فقد أظهر التصوير بالرنين المغناطيسي لـ 15 مصاباً، كيف أن مناطق معينة من الدماغ تتواصل مع بعضها البعض بشكل سيء أكثر من الأشخاص الأصحاء. ما يشير إلى احتمال حدوث تغيرات في وظائف المخ قد تكون ذات صلة بمتلازمة “القلب المكسور”.

ويطلق على المتلازمة أيضاً بمتلازمة Takotsubo، والتسمية تعود إلى أن ضعف عضلة “القلب المكسور” يؤدي إلى النفخ بشكل غير طبيعي، فيأخذ البطين الأيسر شكل الأخطبوط الياباني “Takotsubo”. وكما توضح الإحصائيات فإن متلازمة Takotsubo أكثر انتشارًا عند النساء، إذ يشير موقع “وايز لايف” الألماني إلى أن 87,8 بالمائة من الحالات التي أصيبت بالسرطان في الدراسة الصادرة عن مؤسسة أمراض القلب الأميركية من النساء.

وأظهرت دراسة في عام 2017، أن معدل الوفيات بعد متلازمة القلب المكسور أعلى بكثير مما كان يعتقد سابقًا. بل أنها تهدد الحياة مثل النوبة القلبية، حسبما نقل المصدر السابق.

في معرض الصور هذا مجموعة من النصائح الغذائية يمكنها مساعدتك في الابتعاد عن التوتر، ولا تنسى أن تبتعد عن الضعوط النفسية ومسبباتها والبحث عن طرق تعيد إلى “قلبك المكسور” صحته بسرعة.

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