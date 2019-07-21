سفراء وسفيرات حماة الوطن يختتمون زيارتهم في رحاب مكة

عادل الزهراني - مكة المكرمة

رعى المدير العام المكلف بتعليم منطقة المكرمة الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني وبحضور عدد من ممثلي الدوائر الحكومية بالعاصمة المقدسة الحفل الختامي لبرنامج سفراء حماة الوطن لأبناء شهداء ومصابي الحد الجنوبي من إدارتي تعليم سراة عبيدة وإدارة تعليم ظهران الجنوب .

وقال المدير العام المكلف بمنطقة مكة المكرمة: أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة هيأت المكان والبرامج والفعاليات كافة وفق الضوابط التي أكدت عليها وزارة التعليم، واشترطت أن تقام وفق المبادئ الإسلامية، وأن تُعزز قيم الترابط الاجتماعي، وأن تُظهر تاريخ الوطن المشرِّف وإنجازاته وترسخ قيم المواطنة وتحقق المشاركة الوجدانية وتنمي مهارات المسؤولية الاجتماعية وتكتشف مواهب وقدرات الطلاب والطالبات المشاركين، وتم تقديم كل مايدعم سفراءنا وسفيراتنا بما يقودهم إلى منصات التميز في حياتهم التعليمية والعملية، شاكرًا جهود كافة المشاركين والمشاركات في تنظيم برامج حماة الوطن من كافة اللجان المشاركة، داعيا للجميع التوفيق والسداد.

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الإرشاد والتوجيه قد أعدت برنامجاً لزيارة وفد سفراء حماة الوطن القادمين من إدارتي محافظة ظهران الجنوب ومحافظة سراة عبيدة .

وشمل البرنامج في يومه الأول زيارة المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة المكلف الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني حيث تعرف الرفد على الخدمات المميزة التي تُقدمها إدارة تعليم مكة للمستفيدين والتعرف كذلك على منجزات الإدارة وبرامجها النوعية المنفذة خلال العام الدراسي ومواسم الحج ورمضان لضيوف بيت الله الحرام .

كذلك وقد تمت زيارة أندية الأحياء خلال الفترة المسائية والمشاركة مع مرتاديه الأندية في الأنشطة والفعاليات التي تُنفذ في مرافق الأندية

وحفل اليوم الثاني للبرنامج زيارة الحاكم الإداري للمنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل الذي أناب وكيل أمارة منطقة مكة الدكتور هشام الفالح لاستقبالهم والذي رحب بالوفد نيابة عن أمير المنطقة واستمع الوفد لسعادة الوكيل في حديث أبوي مليء بالفخر بما قدمه ويقدمه أبطال الحد الجنوبي من تضحيات وفي الفترة المسائية تجول الوفد على عدد من مؤسسات الطوافة ومشاهدة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام .

وفي اليوم الثالث للبرنامج زار الوفد مقر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الذي كان في استقبالهم في معالي مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور أحمد المنصورى والذي رافقهم في جولة على إدارة التوعية ومكتبة الحرم والتعرف على الخدمات التي تُقدمها رئاسة الحرمين لضيوف بيت الله الحرام من معتمرين وحجاج حيث ختمت الزيارة بتوزيع الهدايا على الضيوف؛ الذين انتقلوا في الفترة المسائية لمعرف ومتحف برج الساعة بجوار الكعبة المشرفة والاطلاع على مايقدمه المتحف من خدمات جليلة تمثلت في وجود المرصد الفلكي وزيارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوربا وأمريكا وأستراليا والتعرف على الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام كا زار الوفد مشروع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة‬⁩ و ⁧‫معرض عمارة الحرمين الشريفين‬⁩ ومكتب الزمازمة الموحد ” مصنع التعبئة الآلية لمياه زمزم ”

فيما استهل حفل الختام لدى شطر البنات بقيادة مديرة إدارة التوجيه والإرشاد حورية اللحياني وبحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية آمنة الغامدي وعدد من قيادات وتربويات تعليم مكة، بمقدمة ترحيبية من أداء الطالبة نسرين المتعاني من الثانوية السابعة والخمسين صيفي ، عقبها بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم بصوت الطالبة مريم حواس من الثانوية السادسة عشر.

ومن جانبها رحبت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد الأستاذة حورية اللحياني بجميع الضيفات الكريمات ، مشيرةً بأنه في هذه الليلة نختم الزيارة الغالية على قلوبنا ونتمنى أن نكون قدمنا لبنات وابناء وأسر أبطال الحد الجنوبي من المصابين والشهداء كل مايسعدهم ويكون ذكرى جميلة عن مكة وأهلها ، موضحةً أن مشروع سفراء حماة الوطن يستهدف أبناء وبنات شهداء ومصابي ومرابطي الحد الجنوبي في إدارات تعليم الحد الجنوبي في نجران، وجازان، وسراة عبيدة، وصبيا، وظهران الجنوب، إضافة إلى طلاب وطالبات إدارات التعليم في المناطق والمحافظات المستضيفة؛ ومنها: حائل، والعلا، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، من مرتادي الأندية الموسمية «إجازتي» وأندية الحي، وذلك تحت إشراف نخبة من مديري ومديرات ورؤساء أقسام الإرشاد الطلابي، ومنسقي ومنسقات الأندية الموسمية في إدارات وأقسام النشاط الطلابي المشاركة، سائلةً الله عزوجل أن يكلل جهود الجميع بالسداد .

فيما توالت فقرات الحفل مشتملةً على أوبريت العز والذي شاركت به طالبات الثانوية التاسعة والأربعين صيفي ، ثم أدت طالبات الثانوية الواحدة والعشرين صيفي وثانوية الجموم الأولى صيفي مشهد تمثيلي بعنوان وطن الأمجاد ، فيما صدحت الطالبة جنى الثقفي من الثانوية الواحدة والعشرين صيفي بقصيدة في حزم سلمان عقبها تلاها كلمة مساعدة المدير للشؤون التعليمية آمنة الغامدي التي أعربت عن بالغ سعادتها بما لمسته من جمال التنظيم وروعة الاحتفاء ، مقدمةً جزيل شكرها لكل من ساهم وقدم يد العون لإخراج الحفل بهذه الصورة المشرفة اللائقة بتعليم مكة ، مشيرةً إلى أن مشروع سفراء حماة الوطن يأتي تعزيزا للشراكة بين وزارة التعليم والوزارات والهيئات المختلفة؛ وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030، مختتمة بالشكر لكافة أعضاء اللجان المنظمة لاستضافة سفراء وسفيرات حماة الوطن، متمنيةً للجميع التوفيق والنجاح .

تلاها كلمة بعنوان ( كن إيجابياً ) ألقتها الطالبة رزان العبدلي بالثانوية الواحدة والعشرين صيفي.

وفي الختام تم تكريم المشاركين والمشاركات في الاحتفاء بسفراء الوطن وتقديم الهدايا التذكارية والشهادات لهن .