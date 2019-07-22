ولي عهد أبوظبي: نتطلع لدور صيني فاعل في إقرار السلام بالشرق الأوسط والتصدي لمصادر التهديد

الماطق - وكالات

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، تطلع بلاده لدور صيني فاعل في إقرار السلام بالشرق الأوسط والتصدي لمصادر التهديد.

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال المنتدى الإماراتي الصيني في العاصمة الصينية “بكين” الذي بدأ على هامش زيارة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية الصين الشعبية.

ويشارك في المنتدى وفد اقتصادي إماراتي رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمسئولين من مختلف المؤسسات والدوائر والجهات الحكومية والخاصة.

وسيتم خلال المنتدى توقيع العديد من الاتفاقيات التي تخدم مصالح البلدين المشتركة والتي تعطي بعدا استراتيجيا للعلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات.