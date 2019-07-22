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«الكاف» يجري قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا

«الكاف» يجري قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا

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«الكاف» يجري قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا

«الكاف» يجري قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا
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المناطق_متابعات

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قرعة الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وأعفى 3 أندية فقط من خوض الدور التمهيدي “دور الـ64” لبطولة دوري أبطال أفريقيا وهي أندية الترجي التونسي والوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي، إذ ستبدأ مشاركتهم القارية من دور الـ32.

ولم يحسم الكاف قراراه بشأن بطل النسخة الأخيرة بين الوداد الرياضي المغربي والترجي التونسي، في انتظار قرار المحكمة الرياضية الدولية لحسم هوية الفريق المتوج أو تنفيذ قراره السابق بإعادة المباراة النهائية في أرض محايدة.

وسيخوض ممثلا مصر الدور التمهيدي، إذ سيواجه بطل الدوري المصري بطل جنوب السودان فريق “اطلع بره”، بينما يخوض صاحب المركز الثاني بالبطولة المصرية بطل الصومال فريق “ديكاداها”.

كما أجرى الـ “كاف” قرعة الدور التمهيدي “دور الـ 64” لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تشهد مشاركة ناديين من مصر، هما المصري صاحب المركز الرابع، إضافة إلى (الزمالك أو بيراميدز) حيث يشارك صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب عقب انتهاء المسابقة.

ولم يحسم لقب الدوري المصري الممتاز حتى الآن حيث تنتهي البطولة يوم 28 يوليو الجاري بإقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، إذ يمتلك الأهلي 74 نقطة، وأمامه مباراتين متبقيتين، أما الزمالك فلديه 68 نقطة، ويتبقى له 3 مباريات.

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