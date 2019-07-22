السعودية تؤكد وقوفها مع الشعب السوداني في السراء والضراء

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استقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه بالقصر الرئاسي اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

وأطلع السفير علي جعفر رئيس المجلس العسكري على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – باستضافة (1000) حاج من جمهورية السودان لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

منهم (500) حاج وحاجة من رجال الجيش السوداني وأسر وذوي الشهداء من القوات السودانية الشقيقة المشاركة في عمليات “عاصفة الحزم وإعادة الأمل” ضمن قوات التحالف العربي الداعمة للشرعية في اليمن، و(500) حاج وحاجة من عموم الشعب السوداني الشقيق.

وأكد السفير علي جعفر أن التوجيه الكريم يأتي في إطار دعم المملكة العربية السعودية ووقوفها مع الشعب السوداني الشقيق في السراء والضراء.