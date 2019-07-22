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آلاف النيوزيلنديين يسلمون أسلحتهم بعد هجوم المسجدين

آلاف النيوزيلنديين يسلمون أسلحتهم بعد هجوم المسجدين
http://almnatiq.net/?p=753881
المناطق_وكالات

تلقت الشرطة في نيوزيلندا أكثر من ألفي قطعة سلاح ناري نصف آلي في الفعاليات الحكومية لتسليم الأسلحة مقابل تعويضات والجارية منذ مطلع الأسبوع بعد أن حظرت البلاد بعض الأسلحة في أعقاب الهجوم الدموي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في آذار/مارس الماضي.

وقال وزير الشرطة النيوزيلندى ستيوارت ناش في بيان مساء الأحد “بدأ الزخم في التزايد ببطء في الوقت الذي تقام فيه فعاليات جمع (الاسلحة ) بجميع أنحاء البلاد”.

وعقدت الشرطة ما مجموعة 25 حدثا لإعادة شراء الأسلحة خلال الأسبوع الماضي.

وقال ناش: “تشير الأرقام المؤقتة إلى مشاركة 2113 من حائزي الأسلحة النارية منذ بدء عملية إعادة الشراء، حيث تم تسليم 3275 قطعة سلاح و7827 قطعة غيار وملحقات محظورة، وتلقوا مدفوعات بقيمة 2ر6 مليون دولار نيوزيلندي (2ر4 مليون دولار أمريكي) كتعويض”.

وجاء الحظر بعد أقل من شهر من مقتل 51 شخصا وإصابة العشرات عندما فتح رجل أبيض عنصري مشتبه به النار على المسجدين بمدينة كرايستشيرش.

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