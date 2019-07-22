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بعد 70 عاما على سرقتها .. لوحة المزهرية تعود إلى إيطاليا

بعد 70 عاما على سرقتها .. لوحة المزهرية تعود إلى إيطاليا
لوحة مزهرية الزهور تعود إلى إيطاليا.
http://almnatiq.net/?p=753884
المناطق_وكالات

تسلمت الحكومة الإيطالية لوحة مزهرية الزهور للفنان الهولندي الشهير يان فان هويسام، وذلك بعد سرقتها بنحو 7 عقود على يد جندي نازي أهداها لزوجته. وتم وضع اللوحة في مكانها الجديد بمتحف في مدينة فلورنسا الإيطالية

وسرقت القوات الألمانية اللوحة الفنية خلال الحرب العالمية الثانية، وظهرت لأول مرة عام 1991 بعد إعادة توحيد ألمانيا، لكن الجهود لمحاولة إعادتها باءت بالفشل، ولكن تجددت المحاولات بعد ذلك واتصلت الحكومة الألمانية بأحفاد الجندي النازي الذي أخذها

وقالت السلطات الألمانية في وقت سابق إن اللوحة لم تُنهب كجزء من الاضطهاد النازي المنظم ولكنها سُرقت، وهذا يعني أن الجندي الذي أخذها لا يمكن اعتباره مالكا للوحة، وليس لديه الحق في توريثها لأي شخص

وتكاتفت وزارتا الخارجية الألمانية والإيطالية للكشف عن لوحة «مزهرية الزهور»، وهي عمل شهير للفنان الهولندي الذي اشتهر بلوحاته ذات التفاصيل المبهرة للزهور

وقال مدير المتحف الألماني لأوفيتسي إيكه شميت إنه حث بلاده على إعادة اللوحة، ونشر في وقت ما صورا لها تحت عنوان «مطلوب»، لإبراز أهمية مطلبه

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو بـ«الشجاعة الأخلاقية والمتحضرة للمدير الألماني للمتحف في السعي لاستعادة اللوحة»

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