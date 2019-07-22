احدث الأخبار

بعد جدل حول مضارها ومنافعها..«القهوة» بريئة من السرطان
أبرز المواد
 شركة إماراتية تكشف عن “خلطة” صناعة الإسمنت من روث الإبل
أبرز المواد
 “حساب المواطن” يرد على سؤال مستفيد بشأن زيادة الدعم بعدما ترك وظيفته !
أبرز المواد
 آلاف الملاعب الألمانية في خطر
أبرز المواد
 النفط يرتفع وسط زيادة التوترات عقب احتجاز ناقلة بالخليج
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف لحملة الثانوية في السعودية للخدمات الأرضية
أبرز المواد
 آلاف النيوزيلنديين يسلمون أسلحتهم بعد هجوم المسجدين
أبرز المواد
 النائب العام السوداني يعلن تسلمه تقرير لجنة التحقيق في مقتل المعتصمين
أبرز المواد
 إسرائيل تهدم منازل على مشارف القدس وسط انتقادات دولية
أبرز المواد
 شكوك بظروف انتحار عشرات الموقوفين على ذمة انقلاب تركيا الفاشل
أبرز المواد
 الأرصاد تحذر من «السافي».. والأطباء: تحصنوا بالكمامات
أبرز المواد
 بعد 70 عاما على سرقتها .. لوحة المزهرية تعود إلى إيطاليا
أبرز المواد
بعد جدل حول مضارها ومنافعها..«القهوة» بريئة من السرطان

بعد جدل حول مضارها ومنافعها..«القهوة» بريئة من السرطان

أبرز المواد
شركة إماراتية تكشف عن “خلطة” صناعة الإسمنت من روث الإبل

شركة إماراتية تكشف عن “خلطة” صناعة الإسمنت من روث الإبل

أبرز المواد
“حساب المواطن” يرد على سؤال مستفيد بشأن زيادة الدعم بعدما ترك وظيفته !

“حساب المواطن” يرد على سؤال مستفيد بشأن زيادة الدعم بعدما ترك وظيفته !

أبرز المواد
آلاف الملاعب الألمانية في خطر

آلاف الملاعب الألمانية في خطر

أبرز المواد

تفاصيل الوظائف لحملة الثانوية في السعودية للخدمات الأرضية

تفاصيل الوظائف لحملة الثانوية في السعودية للخدمات الأرضية
http://almnatiq.net/?p=753899
المناطق_الرياض

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن توفر وظائف شاغرة للرجال في مدينة (الرياض) لحملة الثانوية العامة للعمل في المحطة الأرضية.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة هي:

سائق في ساحة المطار
الشروط: أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى وإجادة اللغة الإنجليزية ورخصة قيادة سارية المفعول ولا يشترط الخبرة.

مراقب الحركة
الشروط: أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى وإجادة اللغة الإنجليزية ومهارات في التواصل ولا يشترط الخبرة.

المهام والوصف الوظيفي: الإشراف على وحدة الوصول والمغادرة لضمان وصول ومغادرة الطائرات في الوقت المناسب وبطريقة فعالة وتقديم التعليمات المناسبة للتحميل لفريق العمل.

المحافظة على قاعدة بيانات لجميع الأنشطة في مجال واحد من العمليات والتأكد من إتباع الإجراءات لتلك الأنشطة والتأكد من تنظيم الموارد بطريقة فعالة ومنتجة مما يضمن إستخدام الموارد والمعدات بالطريقة الأمثل .

التأكد من الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة قبل إستخدام المعدات أو السيارات أو المرافق مع التأكد من أن جميع التصاريح سارية المفعول.

التنسيق مع الإدارة المختصة لتحفيز وتدريب فرق العمل لضمان مستوى عالِ من الإلتزام ورفع مستوى المهارات على النحو المطلوب والقيام بأي مهام أخرى تتعلق بعمله حسب توجيهات رئيسه المباشر.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي :

https://careers.saudiags.com/en/job-search-results

ويستمر حتى الأربعاء القادم 1440/11/21هـ. .

روابط ذات صلة

بعد جدل حول مضارها ومنافعها..«القهوة» بريئة من السرطان

بعد جدل حول مضارها ومنافعها..«القهوة» بريئة من السرطان
شركة إماراتية تكشف عن “خلطة” صناعة الإسمنت من روث الإبل

شركة إماراتية تكشف عن “خلطة” صناعة الإسمنت من روث الإبل
“حساب المواطن” يرد على سؤال مستفيد بشأن زيادة الدعم بعدما ترك وظيفته !

“حساب المواطن” يرد على سؤال مستفيد بشأن زيادة الدعم بعدما ترك وظيفته !

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*