بعد جدل حول مضارها ومنافعها..«القهوة» بريئة من السرطان

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بعد تضارب دراسات عدة حول مضار القهوة ومنافعها، حسم باحثون أستراليون الشكوك والجدل مبشرين عشاق الجميلة السمراء بأن تناولها بأية عدد من الفناجين اليومية ليس له علاقة بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان. وفي الدراسة طويلة المدى التي أجراها علماء من جامعة كوينزلاند الأسترالية لأكثر من 5 سنوات لم يجد العلماء أي رابط بين نمو الأورام الخبيثة في الجسم، وتناول القهوة بأنواعها كافة، ويأتي هذا الاكتشاف في وقت يشهد فيه الوسط العلمي حالة من الجدل حول ما إذا كان شرب القهوة يسبب مرض السرطان أو يمنع الإصابة به. إذ تعقب الباحثون التاريخ المرضي لأكثر من 50 ألف مريض بالسرطان، إلا أنهم لا يزالون في حيرة من أمرهم بشأن الأسباب الحقيقية التي يحتمل وقوفها وراء الإصابة بهذا المرض، وسط توقعات بأن سيصاب مليونا شخص بالمرض بحلول 2020. ولعل هذه الدراسة، تزيل أكثر المشروبات شعبية في العالم من قائمة مسببات المرض، ليستمتع عشاقها بوقف خاص لارتشافها بسلام