اليوم.. ترامب سيضغط على باكستان لإنهاء الحرب في أفغانستان

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يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الباكستاني عمران خان، في البيت الأبيض اليوم الاثنين، حيث من المرجح أن يضغط ترامب على خان من أجل أن يساعد في إنهاء الحرب في أفغانستان وقتال المتشددين، وذلك في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا.

وقطع ترامب العام الماضي معونات أمنية لباكستان بمئات الملايين من الدولارات، متهما إسلام إباد بأنها لم تقدم “سوى الأكاذيب والخداع”، في الوقت الذي توفر فيه ملاذا آمنا للإرهابين، وهو اتهام رفضته إسلام أباد بغضب.

ووصل خان إلى واشنطن، يوم السبت، ومن المتوقع أن يسعى لإصلاح العلاقات وجذب استثمارات أمريكية تحتاجها باكستان بشدة، متمنيا أن يلقى استقبالا أكثر حفاوة بعد اعتقال قيادي متشدد الأسبوع الماضي كانت واشنطن رصدت مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار أمريكي لاعتقاله.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية “الغرض من الزيارة هو الضغط من أجل تعاون ملموس من جانب باكستان لإحراز تقدم في عملية السلام الأفغانية، وتشجيع باكستان على تعميق ومواصلة جهودها، التي بدأت في الفترة الماضية، ضمن حملة ضد المتشددين والإرهابيين على أراضيها”.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الولايات المتحدة

تريد أن توضح لباكستان أنها مستعدة لإصلاح العلاقات بينهما إذا

غيرت باكستان طريقة تعاملها مع “الإرهابيين والمتشددين”.

وقال المسؤول إن عملية السلام في أفغانستان تمر بمرحلة حرجة، وإن واشنطن تريد من باكستان أن “تضغط على (حركة) طالبان لتوافق على وقف إطلاق نار دائم، وتشارك في المفاوضات بين الأطراف الأفغانية والتي قد تشمل (ممثلين) للحكومة الأفغانية”.

ويريد ترامب إنهاء تدخل الجيش الأمريكي في أفغانستان. وتعاون باكستان ضروري للتوصل إلى أي اتفاق لإنهاء الحرب وضمان أن البلد لن يكون قاعدة لجماعات متشددة مثل تنظيم “داعش” الإرهابي.