وزارة الحج والعمرة تقدم 15 ألف وجبة للحجاج بمركز أبو عجرم

وزارة الحج والعمرة تقدم 15 ألف وجبة للحجاج بمركز أبو عجرم

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وزارة الحج والعمرة تقدم 15 ألف وجبة للحجاج بمركز أبو عجرم

وزارة الحج والعمرة تقدم 15 ألف وجبة للحجاج بمركز أبو عجرم
http://almnatiq.net/?p=753925
المناطق_ محمد الحسن

بمتابعة من مدير إدارة المنافذ البرية بوزارة الحج والعمرة الأستاذ فيصل بن جمعان الزهراني قامت الوزارة بتوفير 15 الف وجبه مقدمة من جمعية هدية الحاج و المعتمر مقدمة للحجاج بمركز ابو عجرم بالجوف ، كما قدمت الوزاره  عدد 3 خيام كبيرة أحدهم استقبال و
2 مبيت مع التكييف و الفرش  .
وذكر  مندوب الوزارة الأستاذ مرشد دعاس الرويلي أن وزارة الحج و العمرة سخرت جميع أمكانياتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام بما فيها المنافذ البرية و مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم بمنطقة الجوف  .

وقدم الرويلي شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه وجميع المسؤلين عن خدمة الحجاج بمنطقة الجوف على متابعتهم بتسهيل كافة الصعوبات وتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن والشكر موصول لكافة الجهات الامنية و الحكومية التي شاركت في إستقبال وخدمة الحجاج بمدينة الحجاج بمركز أبو عجرم وما قدموه من حفاوه وحسن إستقبال لحجاج بيت الله .

يذكر أن وزارة الحج والعمرة  تتطلع لبذل المزيد من الجهود لراحة قاصدي بيت الله الحرام وإحتساب الأجر والمثوبة في خدمتهم ، وأن وزارة الحج والعمرة وضعت خطط تشغيلية لتفعيل المهام المناطة بها بدءً من وصول الحجاج عبر المنافذ البرية بتجهيز وتهيئة تلك المقار لاستقبال الحجاج بما يليق ، وتفعيل برنامج ضيافة الحاج بالمنافذ الحدودية البرية ، كما شاركت مع أمارات المناطق ببرامج الترحيب بمدن الحجاج ومنها مدينه الحجاج بأبو عجرم بمنطقة الجوف .

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