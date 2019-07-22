أمير القصيم يزور مهرجان العنب في نسخته السادسة بالصليبية ويكرم الرعاة والمشاركين

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة , أن توزيع وتنويع المهرجانات والفعاليات من أهم أهدافه الأساسية لتنمية المنطقة في جميع المجالات ، مفتخراً بتعدد المنتجات الزراعية في القصيم ، معبراً عن سروره وسعادته في انطلاق مهرجان العنب في نسخته السادسة في المقر الجديد الواقع على طريق القصيم / حائل السريع في مركز الصليبية ، لإيجاد مخرج اقتصادي وزراعي كبير ، مشيراً إلى أن ذلك أحدث نقلة نوعيه في تعدد النشاطات السياحية لجميع فئات المجتمع من مزارعين وشباب وأسر منتجة.

وقدم سمو أمير منطقة القصيم شكره لمحافظ عيون الجواء ورئيس بلدية القوارة ورئيس فرع وزارة البيئة والمياه بالمنطقة والقائمين على مهرجان العنب تطوير هذا المنتج من خلال هذا المهرجان السياحي والاجتماعي والاقتصادي ، لما وجد فيه من أسر منتجة وشباب يعملون ، وتخطيط للمستقبل بعيد المدى ، لافتاً الأنظار إلى أنه يهمه كثيراً في مثل هذه المهرجانات إيجاد فرص عمل للشباب والفتيات ومخرجات رائده للإبداع والتميز.

وقال سموه : طموحنا كبير جداً في تطوير المنتجات الزراعية ، ولن نكتفي بإقامة هذا الموقع وإنما أملنا بإقامة مصانع للصناعات التحويلية لمنتج العنب ، وأن نرى تلك المصانع في المنطقة بالتنسيق مع الغرفة التجارية وفرع وزارة التجارة والاستثمار في القصيم.

وأضاف سمو الأمير فيصل بن مشعل : مما يثلج الصدر ازدياد عدد المزارع المتخصصة في زراعة العنب في شمال منطقه القصيم من ٣٤ مزرعة العام الماضي إلى ٤٦ مزرعة هذا العام ، مما يدل على التوسع بإذن الله في زراعة العنب بالمنطقة ، كاشفاً سموه إلى أنه يوجد في مركز الصليبية وما حوله منتج آخر وهو إنتاج الخوخ ، متمنياً سموه في السنوات القادمة أن يكون له مهرجان مماثل لذلك بحول الله وقوته ، مشيراً إلى منطقة القصيم زاخرة من جميع المنتجات الزراعية ، مسمياً القصيم بسلة غذاء المملكة ، سائلاً الله تعالى أن يبارك في الرجال الذي يعملون ليلاً ونهاراً لإيجاد لنا مثل هذه المخرج الاقتصادي الزراعي الكبير الذي يحتاج إلى فقط إلى التنظيم والتسويق ، لافتاً الانتباه إلى أن ذلك سيكون من خلال منصة القصيم للتسويق التي ستنطلق قريبا بإذن الله تعالى ، لتسويق مثل هذه المهرجانات ، موجهاً سموه بتمديد المهرجان لعدة أيام غير المدة الزمنية التي كانت محددة لانتهائه الأربعاء المقبل.

جاء ذلك خلال زيارته مساء اليوم , مهرجان العنب 40 “عناقيد العنب ثريات الذهب ” في نسخته السادسة ، وذلك على طريق القصيم / حائل السريع بمركز الصليبية , بحضور أمين المنطقة بالنيابة المهندس عبداللطيف الخطيب , ومستشار سمو أمير منطقة القصيم إبراهيم الماجد , ومحافظ عيون الجواء عثمان العساف , ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع ، ومدير إدارة النقل بالمنطقة المهندس محمد الشمري ، ومدير إدارة الخدمات بالإمارة فهد الدبيخي ، ورئيس مركز الصليبية خالد بن كساب بن مشلوط , وعدداً من مدراء الجهات الحكومية والأهلية والمهتمين .

وفور وصول سموه لمقر المهرجان قص شريط الافتتاح للمقر الجديد ، مستمعاً لشرحٍ موجز عن المساحة الإجمالية للمهرجان التي بلغت 46 ألف متر مربع ، واحتوت على مسطحات خضراء ومشتل زراعي العنب ، ومظلة للبيع وغيرها من المرفقات.

ثم تجول فيه واطلع على ما يحتويه من أقسام مختلفة ومزارع مشاركة في المهرجان ، ووقف على الحرف اليدوية والأسر المنتجة ، ومسرح الطفل ، وتجول في المعارض الحكومية والأهلية المصاحبة للمهرجان ، وتوجه سموه أيضاً للمشتل الزراعي للعنب حيث شارك في زراعة وغرس شتلة.

عقب ذلك بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة , بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى محافظ عيون الجواء كلمة بهذه المناسبة أوضح فيها أن المهرجان انطلق وتميز بدعم سمو أمير منطقة القصيم ليكون مهرجان العنب نافذة ووجهة للبائع والمتسوق والزائر ، ومورداً اقتصادياً كبيراً في المنطقة ، نظراً لجودة منتجه المتناهية ، وخلقه فرصاً للتنافس بين المزارعين والمهتمين بإنتاج العنب ، والعاملين والمختصين بالمنتجات التحويلية التي تندرج تحته ، مشيداً بتوجيه سموه بتحديد الموقع الجديد للمهرجان بأن يقع على طريق القصيم حائل السريع ، الذي ساعد على تطوير المهرجان هذا العام ، وانعكس على المزارعين والمسوقين وأحدث الزيادة في التسويق ، مقدماً الشكر الوفير لسموه علي مايجده المهرجان من دعم لامحدود من قبله ، واصلاً شكره للمؤسسات الأهلية والحكومية المشاركة في المهرجان ودعمهم له في إنجاحه ، سائلاً الله أن يحفظ أمننا وأماننا وأن ينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي.

بعده كلمة رئيس بلدية القوارة المهندس ماجد السالم بين فيها ماقامت به بلدية القوارة المشرفة على المهرجان من جهود في تهيئة الاحتياجات كافة والمساعدة في إنجاحه في هذا الموقع الجديد ، لتحقيق أهداف عدة أهمها إيجاد فرص استثمارية وإتاحة الفرص للشباب والشابات العمل والاستفادة من هذا المنتج.

إثر ذلك قدم عرضاً مرئياً عن مهرجان العنب بالقصيم والجهود التي بذلت فيه من خلال هذا الكرنفال السياحي والاقتصادي ، لتحقيق عوائد اقتصادية من خلال توفير ساحة للبيع والشراء ، والجمع بين المتسوقين والمستثمرين والمزارعين والزوار.

عقب ذلك كلمة رئيس مركز الصليبية الذي أوضح أن فكرة إقامة مهرجان للعنب فيمركز الصليبية بدأت من سموه ، مشيداً بجهود سموه في ذلك ، من خلال تنمية ورفع روح المنافسة الشريفة لدى المزارعين حتى أصبح هذا المنتج علامة بارزة في المملكة من خلال الجودة والتميز ، منوهاً بتوجيهات ودعم سموه ومتابعته المستمرة التي كان لها الأثر الكبير في ذلك.

ثم كرم سموه الرعاة والمشاركين في مهرجان العنب 40 في نسخته السادسة ، منهم محافظة عيون الجواء ، وأمانة منطقة القصيم ، وفرع وزارة البيئة والمياه بالقصيم ، والإدارة العامة للنقل بالمنطقة ، وبنك التنمية الاجتماعية بالقصيم ، ولجنة شباب عيون الجواء ، وفي ختام الحفل تسلم سمو الأمير فيصل بن مشعل درعا تكريماً من قبل محافظ عيون الجواء بهذه المناسبة.

كما التقى سمو أمير منطقة القصيم بأهالي مركز الصليبية خلال زيارته لمقر المركز ، وعقد لقاءً مفتوحاً مع الأهالي استمع فيه لمطالبهم واحتياجاتهم وآرائهم ، ولمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بإنتاج العنب والخوخ وسبل تطويره الذي بدأ في إنتاجه المركز.