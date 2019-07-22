احدث الأخبار

سوريا.. 20 قتيل وعشرات الجرحى في غارات على معرة النعمان
أبرز المواد
 9 معايير تضبط جدول الدوري السعودي
أبرز المواد
 ولي عهد أبوظبي: نتطلع لدور صيني فاعل في إقرار السلام بالشرق الأوسط والتصدي لمصادر التهديد
أبرز المواد
 تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمحافظة جدة
أبرز المواد
 انطلاق دورة الرسم بالإكريليك للصغار بجمعية الثقافة والفنون بتبوك 
منطقة تبوك
 شابة سعودية من تبوك تخلد ازهار الربيع باكسسوارت الريزن  
منطقة تبوك
 إيران تصدر أحكامًا تصل إلى الإعدام بحق 17 عميلاً للاستخبارات الأمريكية
أبرز المواد
 أمير القصيم يزور مهرجان العنب في نسخته السادسة بالصليبية ويكرم الرعاة والمشاركين
منطقة القصيم
 تدشين جائزة كرسي الأمير فهد بن سلطان للمبادرات الشبابية بجامعة تبوك
منطقة تبوك
 تنبيه عاجل: هطول امطار رعدية على الطائف وميسان
أبرز المواد
 11 فنانًا وفنانة بتبوك يعالجون التشوه البصري في شوارع المنطقة
منطقة تبوك
 وزارة الحج والعمرة تقدم 15 ألف وجبة للحجاج بمركز أبو عجرم
منطقة الجوف
سوريا.. 20 قتيل وعشرات الجرحى في غارات على معرة النعمان

سوريا.. 20 قتيل وعشرات الجرحى في غارات على معرة النعمان

أبرز المواد
9 معايير تضبط جدول الدوري السعودي

9 معايير تضبط جدول الدوري السعودي

أبرز المواد
ولي عهد أبوظبي: نتطلع لدور صيني فاعل في إقرار السلام بالشرق الأوسط والتصدي لمصادر التهديد

ولي عهد أبوظبي: نتطلع لدور صيني فاعل في إقرار السلام بالشرق الأوسط والتصدي لمصادر التهديد

أبرز المواد
تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمحافظة جدة

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمحافظة جدة

أبرز المواد

أمير القصيم يزور مهرجان العنب في نسخته السادسة بالصليبية ويكرم الرعاة والمشاركين

أمير القصيم يزور مهرجان العنب في نسخته السادسة بالصليبية ويكرم الرعاة والمشاركين
http://almnatiq.net/?p=753941
المناطق_بريدة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة , أن توزيع وتنويع المهرجانات والفعاليات من أهم أهدافه الأساسية لتنمية المنطقة في جميع المجالات ، مفتخراً بتعدد المنتجات الزراعية في القصيم ، معبراً عن سروره وسعادته في انطلاق مهرجان العنب في نسخته السادسة في المقر الجديد الواقع على طريق القصيم / حائل السريع في مركز الصليبية ، لإيجاد مخرج اقتصادي وزراعي كبير ، مشيراً إلى أن ذلك أحدث نقلة نوعيه في تعدد النشاطات السياحية لجميع فئات المجتمع من مزارعين وشباب وأسر منتجة.

وقدم سمو أمير منطقة القصيم شكره لمحافظ عيون الجواء ورئيس بلدية القوارة ورئيس فرع وزارة البيئة والمياه بالمنطقة والقائمين على مهرجان العنب تطوير هذا المنتج من خلال هذا المهرجان السياحي والاجتماعي والاقتصادي ، لما وجد فيه من أسر منتجة وشباب يعملون ، وتخطيط للمستقبل بعيد المدى ، لافتاً الأنظار إلى أنه يهمه كثيراً في مثل هذه المهرجانات إيجاد فرص عمل للشباب والفتيات ومخرجات رائده للإبداع والتميز.

وقال سموه : طموحنا كبير جداً في تطوير المنتجات الزراعية ، ولن نكتفي بإقامة هذا الموقع وإنما أملنا بإقامة مصانع للصناعات التحويلية لمنتج العنب ، وأن نرى تلك المصانع في المنطقة بالتنسيق مع الغرفة التجارية وفرع وزارة التجارة والاستثمار في القصيم.

وأضاف سمو الأمير فيصل بن مشعل : مما يثلج الصدر ازدياد عدد المزارع المتخصصة في زراعة العنب في شمال منطقه القصيم من ٣٤ مزرعة العام الماضي إلى ٤٦ مزرعة هذا العام ، مما يدل على التوسع بإذن الله في زراعة العنب بالمنطقة ، كاشفاً سموه إلى أنه يوجد في مركز الصليبية وما حوله منتج آخر وهو إنتاج الخوخ ، متمنياً سموه في السنوات القادمة أن يكون له مهرجان مماثل لذلك بحول الله وقوته ، مشيراً إلى منطقة القصيم زاخرة من جميع المنتجات الزراعية ، مسمياً القصيم بسلة غذاء المملكة ، سائلاً الله تعالى أن يبارك في الرجال الذي يعملون ليلاً ونهاراً لإيجاد لنا مثل هذه المخرج الاقتصادي الزراعي الكبير الذي يحتاج إلى فقط إلى التنظيم والتسويق ، لافتاً الانتباه إلى أن ذلك سيكون من خلال منصة القصيم للتسويق التي ستنطلق قريبا بإذن الله تعالى ، لتسويق مثل هذه المهرجانات ، موجهاً سموه بتمديد المهرجان لعدة أيام غير المدة الزمنية التي كانت محددة لانتهائه الأربعاء المقبل.

جاء ذلك خلال زيارته مساء اليوم , مهرجان العنب 40 “عناقيد العنب ثريات الذهب ” في نسخته السادسة ، وذلك على طريق القصيم / حائل السريع بمركز الصليبية , بحضور أمين المنطقة بالنيابة المهندس عبداللطيف الخطيب , ومستشار سمو أمير منطقة القصيم إبراهيم الماجد , ومحافظ عيون الجواء عثمان العساف , ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع ، ومدير إدارة النقل بالمنطقة المهندس محمد الشمري ، ومدير إدارة الخدمات بالإمارة فهد الدبيخي ، ورئيس مركز الصليبية خالد بن كساب بن مشلوط , وعدداً من مدراء الجهات الحكومية والأهلية والمهتمين .

وفور وصول سموه لمقر المهرجان قص شريط الافتتاح للمقر الجديد ، مستمعاً لشرحٍ موجز عن المساحة الإجمالية للمهرجان التي بلغت 46 ألف متر مربع ، واحتوت على مسطحات خضراء ومشتل زراعي العنب ، ومظلة للبيع وغيرها من المرفقات.

ثم تجول فيه واطلع على ما يحتويه من أقسام مختلفة ومزارع مشاركة في المهرجان ، ووقف على الحرف اليدوية والأسر المنتجة ، ومسرح الطفل ، وتجول في المعارض الحكومية والأهلية المصاحبة للمهرجان ، وتوجه سموه أيضاً للمشتل الزراعي للعنب حيث شارك في زراعة وغرس شتلة.

عقب ذلك بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة , بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى محافظ عيون الجواء كلمة بهذه المناسبة أوضح فيها أن المهرجان انطلق وتميز بدعم سمو أمير منطقة القصيم ليكون مهرجان العنب نافذة ووجهة للبائع والمتسوق والزائر ، ومورداً اقتصادياً كبيراً في المنطقة ، نظراً لجودة منتجه المتناهية ، وخلقه فرصاً للتنافس بين المزارعين والمهتمين بإنتاج العنب ، والعاملين والمختصين بالمنتجات التحويلية التي تندرج تحته ، مشيداً بتوجيه سموه بتحديد الموقع الجديد للمهرجان بأن يقع على طريق القصيم حائل السريع ، الذي ساعد على تطوير المهرجان هذا العام ، وانعكس على المزارعين والمسوقين وأحدث الزيادة في التسويق ، مقدماً الشكر الوفير لسموه علي مايجده المهرجان من دعم لامحدود من قبله ، واصلاً شكره للمؤسسات الأهلية والحكومية المشاركة في المهرجان ودعمهم له في إنجاحه ، سائلاً الله أن يحفظ أمننا وأماننا وأن ينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي.

بعده كلمة رئيس بلدية القوارة المهندس ماجد السالم بين فيها ماقامت به بلدية القوارة المشرفة على المهرجان من جهود في تهيئة الاحتياجات كافة والمساعدة في إنجاحه في هذا الموقع الجديد ، لتحقيق أهداف عدة أهمها إيجاد فرص استثمارية وإتاحة الفرص للشباب والشابات العمل والاستفادة من هذا المنتج.

إثر ذلك قدم عرضاً مرئياً عن مهرجان العنب بالقصيم والجهود التي بذلت فيه من خلال هذا الكرنفال السياحي والاقتصادي ، لتحقيق عوائد اقتصادية من خلال توفير ساحة للبيع والشراء ، والجمع بين المتسوقين والمستثمرين والمزارعين والزوار.

عقب ذلك كلمة رئيس مركز الصليبية الذي أوضح أن فكرة إقامة مهرجان للعنب فيمركز الصليبية بدأت من سموه ، مشيداً بجهود سموه في ذلك ، من خلال تنمية ورفع روح المنافسة الشريفة لدى المزارعين حتى أصبح هذا المنتج علامة بارزة في المملكة من خلال الجودة والتميز ، منوهاً بتوجيهات ودعم سموه ومتابعته المستمرة التي كان لها الأثر الكبير في ذلك.

ثم كرم سموه الرعاة والمشاركين في مهرجان العنب 40 في نسخته السادسة ، منهم محافظة عيون الجواء ، وأمانة منطقة القصيم ، وفرع وزارة البيئة والمياه بالقصيم ، والإدارة العامة للنقل بالمنطقة ، وبنك التنمية الاجتماعية بالقصيم ، ولجنة شباب عيون الجواء ، وفي ختام الحفل تسلم سمو الأمير فيصل بن مشعل درعا تكريماً من  قبل محافظ عيون الجواء بهذه المناسبة.

كما التقى سمو أمير منطقة القصيم بأهالي مركز الصليبية خلال زيارته لمقر المركز ، وعقد لقاءً مفتوحاً مع الأهالي استمع فيه لمطالبهم واحتياجاتهم وآرائهم ، ولمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بإنتاج العنب والخوخ وسبل تطويره الذي بدأ في إنتاجه المركز.

روابط ذات صلة

مياه القصيم تنجح في رفع الضخ المستمر للمياه لـ ٦١ حيًا ببريدة

مياه القصيم تنجح في رفع الضخ المستمر للمياه لـ ٦١ حيًا ببريدة
غدًا.. أمير القصيم يرعى الحفل الختامي للنادي الصيفي بجامعة القصيم

غدًا.. أمير القصيم يرعى الحفل الختامي للنادي الصيفي بجامعة القصيم
وفد من صحة الطائف يطّلع على برامج التجمع الصحي بالقصيم

وفد من صحة الطائف يطّلع على برامج التجمع الصحي بالقصيم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*