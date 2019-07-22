انطلاق دورة الرسم بالإكريليك للصغار بجمعية الثقافة والفنون بتبوك 

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انطلقت بمقر الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك مساء أمس فعاليات الدورة التدريبية (أساسيات الرسم والتلوين بالاكريلك) للصغار والتي تقدمها، المدربة التشكيلية نوره الهرفي وتستمر لمدة ثلاثة ايّام بحضور 17 متدربة ومتدرب من الموهوبين الصغار

وتعرف المتدربون في اليوم الأول من الدورة على أهمية مادة الأكريليك، وكيفية التعامل مع ألوان الأكريليك وإستخدام الفرش، ومعرفة الأدوات المستخدمة في الرسم وإستخراج الأللوان الفرعية من الأللوان الأساسية

وطريقة المزج الصحيحة للألوان، وكذلك الأدوات المهمة والمواد المستخدمة، كما تم البدء في التطبيق على دمج الألوان تمهيداً لتأسيس لوحه باستخدام ألوان الأكريليك.

وأفادت نائب رئيس لجنة الفنون التشكيلية بالجمعية الفنانة التشكيلية عفاف السراي أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار حرص الجمعية على صقل مهارات الموهوبات والموهوبين الصغار ونشر ثقافة الفن التشكيلي لجميع الفئات العمرية.