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9 معايير تضبط جدول الدوري السعودي

9 معايير تضبط جدول الدوري السعودي
http://almnatiq.net/?p=753968
المناطق - الرياض

اعتمدت لجنة المسابقات في اتحاد القدم السعودي، 9 معايير لجدول مباريات الموسم دوري المحترفين 2019-2020، خلال مؤتمر اللجنة الذي أقيم الأحد، للإعلان عن جدول مباريات الموسم الجديد من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
وجاء في مقدمة المعايير التي اعتمدتها اللجنة مراعاة مواعيد الزراعة الشتوية والصيانة الدورية للملاعب المعتمدة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة، وتسلسل جولات الدور الثاني لتكون انعكاس تام لتسلسل جولات الدور الأول، كما سيلعب كل فريق من الفرق المشاركة في الدور الواحد كفريق مستضيف سبع مباريات على الأقل وثمان مباريات على الأكثر، في حين لا يلعب أي فريق أكثر من جولتين متتاليتين كفريق مستضيف أو جولتين متتاليتين كفريق ضيف في الدور الواحد.
كما تم اعتماد أن لا تقام مباراتين من مباريات الديربي أو الكلاسيكو بين الأندية الأربعة (النصر، الهلال، الأهلي، الاتحاد) في جولة واحدة، إضافة إلى عدم لعب أي فريق جولتين متتاليتين ضد فريقين من المستوى الأول، أو جولتين متتاليتين ضد فريقين من المستوى الرابع.
وجاء ضمن المعايير، أن مباريات الجولة الأولى ستواجه فيها فرق المستوى الأول فرق المستوى الرابع، وفرق المستوى الثاني فرق المستوى الثالث، في حين اعتمدت أن يلعب كل فريق في الجولتين الأخيرتين، إحداهما كفريق مستضيف والأخرى كفريق ضيف، إضافة إلى مراعاة الملاعب المشتركة بين فريقين في الجولتين الأخيرتين، بحيث يلعب أحد الفريقين في الجولة كفريق مستضيف، والفريق الآخر كفريق ضيف لكونها جولات موحدة.

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