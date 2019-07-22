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سوريا.. 20 قتيل وعشرات الجرحى في غارات على معرة النعمان

سوريا.. 20 قتيل وعشرات الجرحى في غارات على معرة النعمان
http://almnatiq.net/?p=753972

قال منقذون في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، إن ضربات جوية على سوق شعبية وأحياء سكنية أدت إلى مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، يوم الاثنين، في إحدى المدن الرئيسية الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وأوردت المصادر أن الغارات، التي يعتقد أن طائرات سورية أوروسية نفذتها، استهدفت معرة النعمان، وهي مدينة ذات كثافة سكانية عالية في محافظة إدلب.

وفي وقت سابق من يوليو الجاري، قال قادة كبار في المعارضة السورية، إن روسيا أرسلت قوات خاصة للقتال إلى جانب قوات الجيش السوري التي تسعى جاهدة لتحقيق مكاسب في هجوم مستمر منذ أكثر من شهرين بشمال غرب البلاد للسيطرة على آخر معقل للمعارضة، لكن موسكو نفت هذه الخطوة.

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