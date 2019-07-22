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رئيس استخبارات قطر السابق: تنظيم الحمدين يدعم الميليشيات المسلحة في ليبيا

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رئيس استخبارات قطر السابق: تنظيم الحمدين يدعم الميليشيات المسلحة في ليبيا

رئيس استخبارات قطر السابق: تنظيم الحمدين يدعم الميليشيات المسلحة في ليبيا
http://almnatiq.net/?p=753975
المناطق-الرياض

أكد رئيس الاستخبارات القطرية السابق اللواء محمود منصور أن تنظيم الحمدين والأسرة الحاكمة في قطر تدعم بشكل كبير المليشيات المسلحة في ليبيا والدول التي تشهد العديد من الصراع من أجل تدميرها وتوفير الملاذ الآمن للجماعات والتنظيمات المسلحة في الدول لتفتيت المنطقة.
وقال اللواء منصور في تصريح نشرته صحيفة “اليوم السابع” المصرية عبر موقعها الإلكتروني اليوم، إن للجماعات الإرهابية مقرات وعلى رأسها طالبان وغيرها من التنظيمات المسلحة وموجودة في قطر، إضافة إلى توفير كل الملاذات والدعم المادي الكامل لهم من أجل أن يكونوا تحت سيطرة قطر طوال الأوقات.
وأشار إلى أن قناة الجزيرة القطرية هي البوق الرئيسي للجماعات الإرهابية والدفاع عن حقوق الإرهابيين في المنطقة على حساب الجيوش والدول.

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