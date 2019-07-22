التوترات الإيرانية ترفع سعر الذهب.. والدولار يضعف المكاسب

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المناطق - الرياض

ارتفعت أسعار الذهب الاثنين بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، إذ تلقى المعدن دعماً من التوترات في الشرق الأوسط وضعف الأسواق المالية لكن ارتفاع الدولار يكبح المكاسب.

وارتفعت الأسعار الفورية للذهب 0.2 % عند 1427.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0524 بتوقيت غرينتش. ولامس المعدن 1452.60 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوياته منذ مايو 2013، قبل أن يغلق متراجعاً 1.5 %.

في غضون ذلك، تراجعت البورصات الآسيوية الاثنين مع خفض المستثمرين لتوقعاتهم بخفض كبير لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

ودفعت احتمالات الخفض الأقل لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأميركي الدولار للارتفاع، مما زيد تكلفة الذهب بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة واحداً بالمئة إلى 16.37 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.9 % إلى 850.97 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.8 % إلى 1517.62 دولار.

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